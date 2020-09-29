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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577940876.html
Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя
Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:21
2020-09-29T14:17
мевлют чавушоглу
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
в мире
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<strong>АНКАРА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a>.По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте."Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", — добавил министр.Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные. "Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", — заявил он.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
Они что, думают, что уже возродили Османскую империю? Надо турков вернуть на землю. Оборзели.
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Эрдоган уже это делает и поэтому сегодня это уже война Турции и Азербайджана против Армении
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армения
нагорный карабах
турция
азербайджан
РИА Новости
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мевлют чавушоглу, армения, нагорный карабах, турция, азербайджан, в мире

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

13:21 29.09.2020 (обновлено: 14:17 29.09.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", — сказал Чавушоглу после визита в посольство Азербайджана в турецкой столице.

По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте.
"Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", — добавил министр.
Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные. "Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", — заявил он.
Нагорный Карабах. Азербайджанские бойцы на боевых позициях. Июль, 1992 год - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуАрменияНагорный КарабахТурцияАзербайджанВ мире
 
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