https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577940876.html

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:21

2020-09-29T13:21

2020-09-29T14:17

мевлют чавушоглу

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

азербайджан

в мире

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<strong>АНКАРА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a>.По его словам, мировое сообщество ошибается, ставя Азербайджан и Армению на одну плоскость в этом конфликте."Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", — добавил министр.Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанское посольство, подчеркнул, что Турция воспринимает проблемы Азербайджана как собственные. "Армения занимается провокациями. Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь братскому Азербайджану. В конце концов он победит в своей борьбе", — заявил он.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

Андрей Левицкий Они что, думают, что уже возродили Османскую империю? Надо турков вернуть на землю. Оборзели. 256

Владимир В Эрдоган уже это делает и поэтому сегодня это уже война Турции и Азербайджана против Армении 159

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армения

нагорный карабах

турция

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, армения, нагорный карабах, турция, азербайджан, в мире