https://ria.ru/20200929/tsenzura-1577940618.html

Роскомнадзор попросил защитить россиян от цензуры на интернет-платформах

Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:17

2020-09-29T13:17

2020-09-29T13:17

россия

александр рогаткин

youtube

совет федерации рф

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> просит <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах", - говорится в пресс-релизе.Как указывается в письме, в последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав россиян на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции."По сути иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования. Особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> в отношении фильма: "Беслан: Фильм <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>" и социальной сетью <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> в отношении агентства РИА Новости", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200928/facebook-1577850420.html

https://ria.ru/20200928/twitter-1577911651.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр рогаткин, youtube, совет федерации рф, twitter, общество