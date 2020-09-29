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https://ria.ru/20200929/tsenzura-1577940618.html
Роскомнадзор попросил защитить россиян от цензуры на интернет-платформах
Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:17
2020-09-29T13:17
россия
александр рогаткин
youtube
совет федерации рф
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> просит <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах", - говорится в пресс-релизе.Как указывается в письме, в последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав россиян на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции."По сути иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования. Особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> в отношении фильма: "Беслан: Фильм <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a>" и социальной сетью <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> в отношении агентства РИА Новости", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200928/facebook-1577850420.html
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, александр рогаткин, youtube, совет федерации рф, twitter, общество

Роскомнадзор попросил защитить россиян от цензуры на интернет-платформах

13:17 29.09.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах", - говорится в пресс-релизе.
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Как указывается в письме, в последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав россиян на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции.
"По сути иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования. Особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом YouTube в отношении фильма: "Беслан: Фильм Александра Рогаткина" и социальной сетью Twitter в отношении агентства РИА Новости", - отмечается в сообщении.
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РоссияАлександр РогаткинYouTubeСовет Федерации РФTwitterОбщество
 
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