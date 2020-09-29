Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/tigr-1577920865.html
Полиция Приамурья нашла подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра
Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в Амурской области, решается вопрос об аресте, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:06
2020-09-29T10:08
василий орлов
амурские тигры
красноярский край
амурская область
алексеевка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577926235_34:0:3166:1762_1400x0_80_0_0_ae22523e84401a3ae6ddcbca0d18625e.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank">Амурской области</a>, решается вопрос об аресте, сообщает УМВД по Амурской области."По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненного тигра, и застрелили его... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в сообщении УМВД по региону.Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России.Отделом дознания МО МВД России "Свободненский" возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 УК РФ.Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин 25 сентября сообщил РИА Новости, что останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского райна, возбуждено дело по статье 258.1 УК РФ. Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> в пятницу сообщил в Instagram, что <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Орлов</a> в понедельни также сообщил, что один из подозреваемых в убистве тигра - местный житель, второй - работающий вахтовым методом.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе <a href="http://ria.ru/location_Alekseevka/" target="_blank" data-auto="true">Алексеевка</a> в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли и тигры вышли на волю.По данным управления по охране животного мира Амурской области, на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> осталось не более 560 амурских тигров.
https://ria.ru/20200729/1575077359.html
https://ria.ru/20200905/berkut-1576808715.html
1
красноярский край
амурская область
алексеевка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577926235_817:0:3166:1762_1400x0_80_0_0_d643029c77a8c55e3301287e78313e33.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, амурские тигры, красноярский край, амурская область, алексеевка, происшествия

Полиция Приамурья нашла подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра

06:06 29.09.2020 (обновлено: 10:08 29.09.2020)
6540
© Фото : УМВД России по Амурской областиВ Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
В Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : УМВД России по Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в Амурской области, решается вопрос об аресте, сообщает УМВД по Амурской области.
"По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненного тигра, и застрелили его... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в сообщении УМВД по региону.
Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России.
Отделом дознания МО МВД России "Свободненский" возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 УК РФ.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 03:53
Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра
Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин 25 сентября сообщил РИА Новости, что останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского райна, возбуждено дело по статье 258.1 УК РФ. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу сообщил в Instagram, что GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. Орлов в понедельни также сообщил, что один из подозреваемых в убистве тигра - местный житель, второй - работающий вахтовым методом.
© Фото : УМВД России по Амурской областиВ Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
В Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : УМВД России по Амурской области
В Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли и тигры вышли на волю.
По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.
Скриншот из видео с издевательствами над беркутом - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 07:22
Депутата наказали за избиение краснокнижного орла трубой
18026600
Обсудить1
Василий ОрловАмурские тигрыКрасноярский крайАмурская областьАлексеевкаПроисшествия
Рекомендуем
Топор
На Сахалине учительница литературы пришла к второклассникам с топором
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев дал совет будущему президенту США
Королевская гвардия Великобритании
Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Покупатель примеряет часы Apple Watch
Эксперт рассказал об опасности смарт-часов
София Конкина
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника
Женщина производит снятие денег в банкомате
Россияне назвали желаемый уровень заработка
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19
Сыр с помидорами
Названы несочетаемые продукты
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Forbes: американские бомбардировщики отработали "удары" по Калининграду
Киев
"Нам должны": депутат Рады потребовал от Запада "вернуть деньги"
Мертвый слон в национальном парке Хуэндж в Зимбабве
Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
Города мира. Рига
"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины
Погода в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
10:38В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
10:37Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
Лента новостейМолния