Полиция Приамурья нашла подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра
06:06 29.09.2020 (обновлено: 10:08 29.09.2020)
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© Фото : УМВД России по Амурской областиВ Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
© Фото : УМВД России по Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости. Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в Амурской области, решается вопрос об аресте, сообщает УМВД по Амурской области.
"По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненного тигра, и застрелили его... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - говорится в сообщении УМВД по региону.
Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России.
Отделом дознания МО МВД России "Свободненский" возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 УК РФ.
29 июля, 03:53Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра
Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин 25 сентября сообщил РИА Новости, что останки хищника были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского райна, возбуждено дело по статье 258.1 УК РФ. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу сообщил в Instagram, что GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. Орлов в понедельни также сообщил, что один из подозреваемых в убистве тигра - местный житель, второй - работающий вахтовым методом.
© Фото : УМВД России по Амурской областиВ Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
© Фото : УМВД России по Амурской области
В Приамурье полицейские установили личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче амурского тигра
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли и тигры вышли на волю.
По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.
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