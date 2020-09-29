https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html

В Петербурге обнаружили обезглавленное тело, сообщил источник

В Приморском районе Петербурга нашли тело без головы и рук, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:30

2020-09-29T18:30

2020-09-29T20:23

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_rajjon/">Приморском районе</a> <u><a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Петербурга</a></u> нашли тело без головы и рук, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Как заявил собеседник агентства, тело нашли в воде у яхт-клуба, его прибило к берегу.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия