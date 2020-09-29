https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html
В Петербурге обнаружили обезглавленное тело, сообщил источник
В Приморском районе Петербурга нашли тело без головы и рук, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:30
2020-09-29T18:30
2020-09-29T20:23
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_rajjon/">Приморском районе</a> <u><a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Петербурга</a></u> нашли тело без головы и рук, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Как заявил собеседник агентства, тело нашли в воде у яхт-клуба, его прибило к берегу.Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия