Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200929/tarantino-1577894263.html
"Криминальное чтиво" — 25 лет в России. Почему фильм стал культовым
Четверть века назад назад в России вышел на экраны фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и, без сомнения, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такого... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T08:00
что посмотреть
лучшие фильмы
фильмы
культура
кино и сериалы
ума турман
квентин тарантино
чак берри
борис гребенщиков
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/79009/91/790099192_0:63:2631:1543_1400x0_80_0_0_14d51e2cf05672371dfa07ae305f107b.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Четверть века назад назад в России вышел на экраны фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и, без сомнения, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такого кино мы раньше не видели (да и никто в мире), и к кинематографу "новых сердитых" отечественный зритель был готов весьма условно. О том, как этот фильм стал в России культовым, — в материале РИА Новости."Дни, когда я что-то забывал, прошли. А дни, когда я все запоминаю, только начались"В середине 90-х российское кино находилось не то что в упадке, но как минимум старалось обрести собственный язык. После дичайших перестроечных экспериментов и краха советской системы государственного кинопроизводства нужно было каким-то образом создавать рынок. И фильм Тарантино пришелся ко времени.С одной стороны, перед нами возникал мир американских гангстеров — в меру глуповатых, достаточно нелепых и некоторым образом привлекательных. Но ведь и в России 90-х таких бандитов хватало.С другой стороны, мы увидели совершенно новый способ позиционирования кинокартины. Зрителю предложили не только историю, рассказанную на экране, но еще и особый стиль, атмосферу, новый мир, который Тарантино аккуратно перенес в реальность. Вернее, он вытащил ее из американской жизни — а другим странам оставалось лишь подхватить. "Вы не узнаете факты, пока вы не увидели вымысел"Художественная манера Тарантино, так шокировавшая зрителя в США, оказалась для отечественной публики фактически родной. Ведь, если разобраться, он ставит фильмы как театральные спектакли. Долгий-долгий разговор, потом некоторое действие, оживляющее сюжет (например, перестрелка), а затем — очередной диалог, который идеально разбирается на цитаты. Тарантино даже включил их в саундтрек — просто запоминай и вставляй к месту!Легкость, с которой Тарантино рассказывал свою историю, мастерски жонглируя частями фильма, сбивая пафос общего драматизма ситуации нарочитой комичностью происходящего, была для отечественного зрителя стопроцентно понятной. Так, с некоторой "фигой в кармане" ставили картины лучшие комедиографы Советского Союза — и тут Тарантино, сам того не ведая, наследовал Данелии и Гайдаю ничуть не меньше, чем Серджио Леоне.Саундтрек к "Криминальному чтиву" — отдельная "вещь в себе", самодостаточное произведение. Он в обязательном порядке переписывался на кассету или покупался в ларьке на CD и играл в каждой квартире. Под Urge Overkill мы обнимались с любимыми девушками, а под рок-н-ролл Чака Берри не отплясывал разве что ленивый (естественно, скинув обувь).Те, кто хотел выглядеть круто, немедленно купили себе черные костюмы с тонкими галстуками, барышни или стриглись "под Мию Уоллес", или попросту покупали себе парики, как у Умы Турман.В Москве даже открылся бар Jack Rabbit Slims’, который мгновенно стал культовым у всех журналистов, благо находился рядом с редакцией "Коммерсанта". Там назначали встречи, обмывали различные радостные и печальные события, обсуждали насущные вопросы — и вообще, это было важное и стильное столичное место. Правда, шанс встретить там Стива Бушеми в образе Бадди Холли равнялся нулю, но привлекательности бара это не умаляло."У них там все немного не так. В смысле, у них там все точно так же, как и здесь, только немного по-другому"Естественно, канонические образы героев "Криминального чтива" плавно перекочевывали и в отечественную массовую культуру. Герой песни Бориса Гребенщикова "Человек из Кемерово" — тот, кто придет и "разрулит" все, решит любые проблемы, это, конечно, мистер Вульф (блестяще сыгранный Харви Кейтелем). Борис Борисович не отрицает важности "Криминального чтива" для собственного творчества, как и то, что именно образ мистера Вульфа и послужил источником вдохновения для песни.Проникло "Криминальное чтиво" и в литературу: герои пелевинского романа "Чапаев и Пустота", братки, задумывавшиеся о том, как же все-таки жить на белом свете, нашли в фильме Тарантино единственно понятную отдушину — чем и восторгались: "Я недавно кино посмотрел по видаку, "Палп фикшн", про американскую братву. Так мне легко потом было! Словно понял, как жить надо дальше…"Модель тарантиновского фильма стала для отечественного кинематографа 90-х во многом определяющей. Все поняли, что фильм не ограничивается режиссерским видением, а представляет собой сложную и многоуровневую структуру, где у каждого уровня собственная ценность. Роль саундтреков возросла неимоверно — так что и балабановские "Брат" и "Брат-2", и "ДМБ" Романа Качанова, и "Кризис среднего возраста" Гарика Сукачева, где музыка становилась отдельным героем кинопроизведения, — это все наши наследники тарантиновского шедевра.Впрочем, один человек в России на Тарантино обиделся: это был Никита Сергеевич Михалков. На 47-м Каннском кинофестивале "Криминальное чтиво" получило "Золотую пальмовую ветвь", в то время как "Утомленные солнцем" удостоились лишь Гран-при жюри, награды важной, но рангом несколько пониже. Взволнованный Михалков даже дал после церемонии весьма экспрессивное интервью, в котором заметил, что "дать Тарантино главный приз — это все равно что наблевать на ковер на Каннской лестнице". Правда, впоследствии Никита Сергеевич сменил гнев на милость и с радостью водил Тарантино по Москве во время его первого приезда на Московский международный кинофестиваль.Так что сегодня надо еще раз посмотреть это нестареющее кино. Или как минимум включить саундтрек: поверьте, он пробирает не меньше, чем четверть века назад.
https://ria.ru/20190808/1557274957.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/79009/91/790099192_0:0:2329:1747_1400x0_80_0_0_3f6e99543796b81d8733c42d9cf14c04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, ума турман, квентин тарантино, чак берри, борис гребенщиков, никита михалков, гарик сукачев

"Криминальное чтиво" — 25 лет в России. Почему фильм стал культовым

08:00 29.09.2020
1353
© Miramax Films (1994)Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
Кадр из фильма Криминальное чтиво - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Miramax Films (1994)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Четверть века назад назад в России вышел на экраны фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и, без сомнения, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такого кино мы раньше не видели (да и никто в мире), и к кинематографу "новых сердитых" отечественный зритель был готов весьма условно. О том, как этот фильм стал в России культовым, — в материале РИА Новости.

"Дни, когда я что-то забывал, прошли. А дни, когда я все запоминаю, только начались"

В середине 90-х российское кино находилось не то что в упадке, но как минимум старалось обрести собственный язык. После дичайших перестроечных экспериментов и краха советской системы государственного кинопроизводства нужно было каким-то образом создавать рынок. И фильм Тарантино пришелся ко времени.
С одной стороны, перед нами возникал мир американских гангстеров — в меру глуповатых, достаточно нелепых и некоторым образом привлекательных. Но ведь и в России 90-х таких бандитов хватало.
С другой стороны, мы увидели совершенно новый способ позиционирования кинокартины. Зрителю предложили не только историю, рассказанную на экране, но еще и особый стиль, атмосферу, новый мир, который Тарантино аккуратно перенес в реальность. Вернее, он вытащил ее из американской жизни — а другим странам оставалось лишь подхватить.

"Вы не узнаете факты, пока вы не увидели вымысел"

Художественная манера Тарантино, так шокировавшая зрителя в США, оказалась для отечественной публики фактически родной. Ведь, если разобраться, он ставит фильмы как театральные спектакли. Долгий-долгий разговор, потом некоторое действие, оживляющее сюжет (например, перестрелка), а затем — очередной диалог, который идеально разбирается на цитаты. Тарантино даже включил их в саундтрек — просто запоминай и вставляй к месту!

Идут по улице три помидора. Папа-помидор, мама-помидор и ребенок-помидор. Ребенок-помидор начинает отставать, и папа-помидор приходит в ярость. Он подбегает к нему, давит его ногой всмятку и говорит: "Догоняй, кетчуп". (Ketchup звучит очень похоже на catch up — "догонять".)

Легкость, с которой Тарантино рассказывал свою историю, мастерски жонглируя частями фильма, сбивая пафос общего драматизма ситуации нарочитой комичностью происходящего, была для отечественного зрителя стопроцентно понятной. Так, с некоторой "фигой в кармане" ставили картины лучшие комедиографы Советского Союза — и тут Тарантино, сам того не ведая, наследовал Данелии и Гайдаю ничуть не меньше, чем Серджио Леоне.
Саундтрек к "Криминальному чтиву" — отдельная "вещь в себе", самодостаточное произведение. Он в обязательном порядке переписывался на кассету или покупался в ларьке на CD и играл в каждой квартире. Под Urge Overkill мы обнимались с любимыми девушками, а под рок-н-ролл Чака Берри не отплясывал разве что ленивый (естественно, скинув обувь).
Те, кто хотел выглядеть круто, немедленно купили себе черные костюмы с тонкими галстуками, барышни или стриглись "под Мию Уоллес", или попросту покупали себе парики, как у Умы Турман.
В Москве даже открылся бар Jack Rabbit Slims’, который мгновенно стал культовым у всех журналистов, благо находился рядом с редакцией "Коммерсанта". Там назначали встречи, обмывали различные радостные и печальные события, обсуждали насущные вопросы — и вообще, это было важное и стильное столичное место. Правда, шанс встретить там Стива Бушеми в образе Бадди Холли равнялся нулю, но привлекательности бара это не умаляло.

"У них там все немного не так. В смысле, у них там все точно так же, как и здесь, только немного по-другому"

Естественно, канонические образы героев "Криминального чтива" плавно перекочевывали и в отечественную массовую культуру. Герой песни Бориса Гребенщикова "Человек из Кемерово" — тот, кто придет и "разрулит" все, решит любые проблемы, это, конечно, мистер Вульф (блестяще сыгранный Харви Кейтелем). Борис Борисович не отрицает важности "Криминального чтива" для собственного творчества, как и то, что именно образ мистера Вульфа и послужил источником вдохновения для песни.
Проникло "Криминальное чтиво" и в литературу: герои пелевинского романа "Чапаев и Пустота", братки, задумывавшиеся о том, как же все-таки жить на белом свете, нашли в фильме Тарантино единственно понятную отдушину — чем и восторгались: "Я недавно кино посмотрел по видаку, "Палп фикшн", про американскую братву. Так мне легко потом было! Словно понял, как жить надо дальше…"
Модель тарантиновского фильма стала для отечественного кинематографа 90-х во многом определяющей. Все поняли, что фильм не ограничивается режиссерским видением, а представляет собой сложную и многоуровневую структуру, где у каждого уровня собственная ценность. Роль саундтреков возросла неимоверно — так что и балабановские "Брат" и "Брат-2", и "ДМБ" Романа Качанова, и "Кризис среднего возраста" Гарика Сукачева, где музыка становилась отдельным героем кинопроизведения, — это все наши наследники тарантиновского шедевра.
Впрочем, один человек в России на Тарантино обиделся: это был Никита Сергеевич Михалков. На 47-м Каннском кинофестивале "Криминальное чтиво" получило "Золотую пальмовую ветвь", в то время как "Утомленные солнцем" удостоились лишь Гран-при жюри, награды важной, но рангом несколько пониже. Взволнованный Михалков даже дал после церемонии весьма экспрессивное интервью, в котором заметил, что "дать Тарантино главный приз — это все равно что наблевать на ковер на Каннской лестнице". Правда, впоследствии Никита Сергеевич сменил гнев на милость и с радостью водил Тарантино по Москве во время его первого приезда на Московский международный кинофестиваль.
Так что сегодня надо еще раз посмотреть это нестареющее кино. Или как минимум включить саундтрек: поверьте, он пробирает не меньше, чем четверть века назад.
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде - РИА Новости, 1920, 08.08.2019
8 августа 2019, 08:00Культура
Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова
2810115
Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмыКино и сериалыУма ТурманКвентин ТарантиноЧак БерриБорис ГребенщиковНикита МихалковГарик Сукачев
Рекомендуем
Инзиля Вахабова
Кто ответит за гибель матери двоих детей на дороге
Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Пчела на цветке подсолнечника
Семена раздора: почему взлетели цены на подсолнечное масло
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Высшая школа экологии: на Камчатке обучат волонтеров для заповедников
Отдыхающие на моторном катамаране на Бирюсинском заливе в Красноярском водохранилище в Красноярском крае
Сибирский дзен и денежные памятники. Едем в Красноярский край
Ветрогенераторы на ветроэлектростанции
Ставропольский край станет лидером по развитию зеленой энергии в России
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Королевская гвардия Великобритании
Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
"Они сумели удивить": с чем российские военные столкнулись в Сирии
Мастер тату во время работы
Названа опасность татуировок
Председатель совета директоров ПАО Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Данные кардиограммы
Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца
София Конкина
Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
Банковская карта
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
Девушка около стенда РИА Новости
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить санкции против РИА Новости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
10:38В МККК обеспокоены последствиями эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
10:37Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
Лента новостейМолния