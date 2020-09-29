В Армении заявили, что в Карабахе подбили 12 азербайджанских танков
18:11 29.09.2020 (обновлено: 18:12 29.09.2020)
© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияУничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что карабахские силы за три часа подбили 12 азербайджанских танков.
"Интенсивные боевые действия по всеми периметру линии соприкосновения продолжаются. Противник с применением бронетехники предпринял атаки на северном и северо-восточном направлениях. Подразделения Армии обороны ведут успешные бои. За прошедшие три часа противник потерял 12 танков", - написала Степанян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.