https://ria.ru/20200929/stolitsy-1577963171.html

Названы особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге

Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге, считают... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:22

2020-09-29T18:22

2020-09-29T18:35

распространение нового коронавируса

михаил костинов

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, считают опрошенные газетой "<a href="https://vm.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>" ученые. По мнению специалиста, свою роль в распространении вируса играют рестораны, кафе, театры, увеселительные заведения. Он пояснил, что общественная жизнь в столице и Петербурге интенсивнее, чем в других городах.С <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Альтштейном</a> согласен заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-kostinov-/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Костинов</a>."Когда часть ограничений сняли, было такое ощущение, что все начали приезжать в Санкт-Петербург. Как будто вся Россия оказалась там", — отметил собеседник газеты.Он добавил, что видел очень много людей на Невском проспекте в Петербурге без масок и перчаток.В качестве основного источника заражений в Москве иммунолог назвал большие транспортные потоки, проходящие через город.В России зарегистрировано более 1,16 миллиона инфицированных коронавирусом, из них более 950 тысяч человек выздоровели, около 20,5 тысячи скончались.В последние недели зафиксирован рост количества заболевших. Около 30 процентов новых случаев заражения приходится на Москву и Санкт-Петербург.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил костинов , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество