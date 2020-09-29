https://ria.ru/20200929/stolitsy-1577963171.html
Названы особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге
Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге, считают... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:22
2020-09-29T18:22
2020-09-29T18:35
распространение нового коронавируса
михаил костинов
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, считают опрошенные газетой "<a href="https://vm.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>" ученые. По мнению специалиста, свою роль в распространении вируса играют рестораны, кафе, театры, увеселительные заведения. Он пояснил, что общественная жизнь в столице и Петербурге интенсивнее, чем в других городах.С <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Альтштейном</a> согласен заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-kostinov-/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Костинов</a>."Когда часть ограничений сняли, было такое ощущение, что все начали приезжать в Санкт-Петербург. Как будто вся Россия оказалась там", — отметил собеседник газеты.Он добавил, что видел очень много людей на Невском проспекте в Петербурге без масок и перчаток.В качестве основного источника заражений в Москве иммунолог назвал большие транспортные потоки, проходящие через город.В России зарегистрировано более 1,16 миллиона инфицированных коронавирусом, из них более 950 тысяч человек выздоровели, около 20,5 тысячи скончались.В последние недели зафиксирован рост количества заболевших. Около 30 процентов новых случаев заражения приходится на Москву и Санкт-Петербург.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html
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москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил костинов , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Большое количество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений способствуют распространению коронавируса в Москве
и Санкт-Петербурге
, считают опрошенные газетой "Вечерняя Москва
" ученые.
"Развитие эпидемии в Москве и Санкт-Петербурге отличается от остальной страны тем, что народу гораздо больше, соответственно, заболеваемость выше", — сказал доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По мнению специалиста, свою роль в распространении вируса играют рестораны, кафе, театры, увеселительные заведения. Он пояснил, что общественная жизнь в столице и Петербурге интенсивнее, чем в других городах.
С Альтштейном
согласен заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов
.
"Когда часть ограничений сняли, было такое ощущение, что все начали приезжать в Санкт-Петербург. Как будто вся Россия оказалась там", — отметил собеседник газеты.
Он добавил, что видел очень много людей на Невском проспекте в Петербурге без масок и перчаток.
"Естественно, из регионов попривозили инфекцию. Да так, что заболеваемость стала выше, чем в Москве", — подчеркнул Костинов.
В качестве основного источника заражений в Москве иммунолог назвал большие транспортные потоки, проходящие через город.
В России зарегистрировано более 1,16 миллиона инфицированных коронавирусом, из них более 950 тысяч человек выздоровели, около 20,5 тысячи скончались.
В последние недели зафиксирован рост количества заболевших. Около 30 процентов новых случаев заражения приходится на Москву и Санкт-Петербург.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.