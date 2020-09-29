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Сайт Sputnik Армения подвергся DDoS-атаке
Хакеры попытались подвергнуть сайт Sputnik Армения DDoS-атаке, однако атака была успешно отбита, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:15
2020-09-29T18:15
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Хакеры попытались подвергнуть сайт Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> DDoS-атаке, однако атака была успешно отбита, передает <a href="http://ria.ru/organization_Sputnik_Armenija/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>."DDOS атака на сайт armeniasputnik.am началась в 12 часов по московскому времени", - пишет <a href="https://ru.armeniasputnik.am/society/20200929/24665666/Sayt-Sputnik-Armeniya-popytalis-atakovat-no-bezuspeshno.html" target="_blank">Sputnik</a>.Как добавляет агентство, в ходе атаки наблюдалось многократное, по сравнению с обычным дневным трафиком, увеличение количества запросов к сайту armeniasputnik.am и увеличение нагрузки на серверы балансировки трафика, что привело к периодическим проблемам на сайте. Основная атака была локализована и отражена в 12.41.
https://ria.ru/20200918/diskriminatsiya-1577430030.html
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sputnik армения, армения, в мире

Сайт Sputnik Армения подвергся DDoS-атаке

18:15 29.09.2020
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Хакеры попытались подвергнуть сайт Sputnik Армения DDoS-атаке, однако атака была успешно отбита, передает Sputnik Армения.
"DDOS атака на сайт armeniasputnik.am началась в 12 часов по московскому времени", - пишет Sputnik.
Как добавляет агентство, в ходе атаки наблюдалось многократное, по сравнению с обычным дневным трафиком, увеличение количества запросов к сайту armeniasputnik.am и увеличение нагрузки на серверы балансировки трафика, что привело к периодическим проблемам на сайте. Основная атака была локализована и отражена в 12.41.
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