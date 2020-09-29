https://ria.ru/20200929/sputnik-1577962788.html

Сайт Sputnik Армения подвергся DDoS-атаке

Хакеры попытались подвергнуть сайт Sputnik Армения DDoS-атаке, однако атака была успешно отбита, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:15

2020-09-29T18:15

2020-09-29T18:15

sputnik армения

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Хакеры попытались подвергнуть сайт Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> DDoS-атаке, однако атака была успешно отбита, передает <a href="http://ria.ru/organization_Sputnik_Armenija/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>."DDOS атака на сайт armeniasputnik.am началась в 12 часов по московскому времени", - пишет <a href="https://ru.armeniasputnik.am/society/20200929/24665666/Sayt-Sputnik-Armeniya-popytalis-atakovat-no-bezuspeshno.html" target="_blank">Sputnik</a>.Как добавляет агентство, в ходе атаки наблюдалось многократное, по сравнению с обычным дневным трафиком, увеличение количества запросов к сайту armeniasputnik.am и увеличение нагрузки на серверы балансировки трафика, что привело к периодическим проблемам на сайте. Основная атака была локализована и отражена в 12.41.

https://ria.ru/20200918/diskriminatsiya-1577430030.html

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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