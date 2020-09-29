https://ria.ru/20200929/sochi-1577941971.html

В Сочи осудили родителей девочки, отец которой "жонглировал" ею на видео

Суд в Сочи вынес обвинительный приговор родителям девочки Шутки, которую отец крутил за ногу перед камерой, они получили штраф, а отец — дополнительно четыре... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:36

2020-09-29T13:36

2020-09-29T23:41

краснодарский краевой суд

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> вынес обвинительный приговор родителям девочки Шутки, которую отец крутил за ногу перед камерой, они получили штраф, а отец — дополнительно четыре месяца колонии по статье о хранении наркотиков, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Krasnodarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского краевого суда</a>.Летом в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгорода</a>, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка.Молодых людей арестовали на десять суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Впоследствии им было предъявлено обвинение по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. Отцу девочки инкриминировали еще и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Родители были ограничены в родительских правах, а девочка передана на попечение родственникам.Во вторник пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила о завершении рассмотрения уголовного дела в отношении родителей девочки. Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания".Как отмечает пресс-служба, установлено также, что ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам, а родители исключили возможность медицинского осмотра ребенка. При этом, употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери, говорится в сообщении."Рассмотрев материалы дела, изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". — Прим. ред.), им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому", — отмечается в релизе.Отец девочки также "признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта". — Прим. ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении".Приговор в законную силу пока не вступил. Дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20200818/1575927446.html

https://ria.ru/20200904/nagrady-1576727568.html

1

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский краевой суд, сочи, краснодарский край, происшествия