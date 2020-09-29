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https://ria.ru/20200929/sochi-1577941971.html
В Сочи осудили родителей девочки, отец которой "жонглировал" ею на видео
Суд в Сочи вынес обвинительный приговор родителям девочки Шутки, которую отец крутил за ногу перед камерой, они получили штраф, а отец — дополнительно четыре... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:36
2020-09-29T23:41
краснодарский краевой суд
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> вынес обвинительный приговор родителям девочки Шутки, которую отец крутил за ногу перед камерой, они получили штраф, а отец — дополнительно четыре месяца колонии по статье о хранении наркотиков, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Krasnodarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского краевого суда</a>.Летом в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгорода</a>, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка.Молодых людей арестовали на десять суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Впоследствии им было предъявлено обвинение по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. Отцу девочки инкриминировали еще и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Родители были ограничены в родительских правах, а девочка передана на попечение родственникам.Во вторник пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила о завершении рассмотрения уголовного дела в отношении родителей девочки. Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания".Как отмечает пресс-служба, установлено также, что ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам, а родители исключили возможность медицинского осмотра ребенка. При этом, употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери, говорится в сообщении."Рассмотрев материалы дела, изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". — Прим. ред.), им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому", — отмечается в релизе.Отец девочки также "признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта". — Прим. ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении".Приговор в законную силу пока не вступил. Дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20200818/1575927446.html
https://ria.ru/20200904/nagrady-1576727568.html
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сочи
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краснодарский краевой суд, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи осудили родителей девочки, отец которой "жонглировал" ею на видео

13:36 29.09.2020 (обновлено: 23:41 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости. Суд в Сочи вынес обвинительный приговор родителям девочки Шутки, которую отец крутил за ногу перед камерой, они получили штраф, а отец — дополнительно четыре месяца колонии по статье о хранении наркотиков, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Летом в инстаграм-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка.
Молодых людей арестовали на десять суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана. Впоследствии им было предъявлено обвинение по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. Отцу девочки инкриминировали еще и незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Родители были ограничены в родительских правах, а девочка передана на попечение родственникам.
Во вторник пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила о завершении рассмотрения уголовного дела в отношении родителей девочки. Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания".
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Как отмечает пресс-служба, установлено также, что ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам, а родители исключили возможность медицинского осмотра ребенка. При этом, употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери, говорится в сообщении.
"Рассмотрев материалы дела, изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу о необходимости постановления обвинительного приговора. Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". — Прим. ред.), им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому", — отмечается в релизе.
Отец девочки также "признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта". — Прим. ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении".
Приговор в законную силу пока не вступил. Дело расследовало СУ СК по Краснодарскому краю.
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