https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577956567.html

Глава МИД Германии заявил о возможных санкциях из-за ситуации с Навальным

Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Алексеем Навальным, заявил, выступая на 75-й сессии... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:53

2020-09-29T16:53

2020-09-29T17:05

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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, глава МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>."Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с нарушением экзистенциального принципа международного сотрудничества - запрещения химического оружия. Нарушение этого правила - как мы и наши партнеры смогли засвидетельствовать при отравлении Алексея Навального - является проблемой для всего международного сообщества. Я призываю Россию сделать больше для расследования этого дела. Такой случай не может остаться без последствий. Вот почему ЕС оставил за собой право ввести санкции. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их безоговорочную поддержку", - заявил Маас, его выступление проходило в формате видеопослания.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577946093.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577898818.html

Фея Волшебная Смешной абсурд... А как иначе это назвать? 34

s.hichnik С одной стороны стыдно за реальный, а не рт-ишный авторитет России в мире. А с другой... да задрали они уже этими санкциями. Получается нам проще начхать на них, чем с ними общаться. Раз хорошими всё равно в их глазах не будем... 12

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москва

берлин (город)

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, оон, в мире