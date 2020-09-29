https://ria.ru/20200929/samolet-1577967943.html

В Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опроверг информацию о сбитом армянском самолете, заявив, что системы воздушного контроля Азербайджана не... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:44

2020-09-29T19:44

2020-09-30T02:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

f-16

су-25

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> опроверг информацию о сбитом армянском самолете, заявив, что системы воздушного контроля <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> не фиксировали полетов <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский СУ-25 в воздушном пространстве Армении."Информация о том, что принадлежащий Армении самолет СУ-25 был сбит самолетом F-16 - это абсолютная ложь, бред", - заявил Гаджиев РИА Новости.Он подчеркнул, что Баку отвергает эту информацию и посоветовал армянской стороне смотреть на радары."На радарах отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух. В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении", - сказал Гаджиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/samolety-1577967799.html

Frank Нетот Конечно не фиксирует . Я понял как у них работает система прежде чем что то заявлят..... "ребят давайте самый абсурдный вариант скажем и МИД в гугле найдеть фото су-25 и этим всем понятне будет что F-16 сбил" 18

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, f-16, су-25, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире