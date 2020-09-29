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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/samolet-1577967943.html
В Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опроверг информацию о сбитом армянском самолете, заявив, что системы воздушного контроля Азербайджана не... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:44
2020-09-30T02:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
хикмет гаджиев
f-16
су-25
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> опроверг информацию о сбитом армянском самолете, заявив, что системы воздушного контроля <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> не фиксировали полетов <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский СУ-25 в воздушном пространстве Армении."Информация о том, что принадлежащий Армении самолет СУ-25 был сбит самолетом F-16 - это абсолютная ложь, бред", - заявил Гаджиев РИА Новости.Он подчеркнул, что Баку отвергает эту информацию и посоветовал армянской стороне смотреть на радары."На радарах отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух. В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении", - сказал Гаджиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/samolety-1577967799.html
Конечно не фиксирует . Я понял как у них работает система прежде чем что то заявлят..... "ребят давайте самый абсурдный вариант скажем и МИД в гугле найдеть фото су-25 и этим всем понятне будет что F-16 сбил"
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азербайджан
армения
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хикмет гаджиев, f-16, су-25, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

19:44 29.09.2020 (обновлено: 02:41 30.09.2020)
 
© Dmitriy PichuginШтурмовик Су-25 ВВС Армении
Штурмовик Су-25 ВВС Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Dmitriy Pichugin
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен — РИА Новости. Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опроверг информацию о сбитом армянском самолете, заявив, что системы воздушного контроля Азербайджана не фиксировали полетов Су-25 ВВС Армении.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25 в воздушном пространстве Армении.
"Информация о том, что принадлежащий Армении самолет СУ-25 был сбит самолетом F-16 - это абсолютная ложь, бред", - заявил Гаджиев РИА Новости.
Он подчеркнул, что Баку отвергает эту информацию и посоветовал армянской стороне смотреть на радары.
"На радарах отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух. В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении", - сказал Гаджиев.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 19:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян высказался об участии турецких самолетов в конфликте в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаХикмет ГаджиевF-16Су-25Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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