https://ria.ru/20200929/samolet-1577966239.html

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

Турция опровергла обвинения Армении о том, что ее истребитель сбил армянский Су-25. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:07

2020-09-29T19:07

2020-09-29T22:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

тагуи степанян

обсе

f-16

су-25

федор лукьянов

сша

азербайджан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Турция опровергла обвинения Армении о том, что ее истребитель сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>.Глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в интервью агентству заявил, что утверждения армянской стороны "совершенно неверны".Министерство обороны Азербайджана также подтвердило, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> не сбивал штурмовик армянских ВВС.Помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank">Хикмет Гаджиев</a> тоже опроверг информацию о сбитом армянском самолете. Он назвал ее "ложью" и "бредом".Гаджиев посоветовал армянской стороне смотреть на радары, напомнив, что там отчетливо видно, какой самолет где и когда поднимается в воздух."В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении", — утверждает помощник президента.Ранее официальный представитель армянского Минобороны Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> сообщила, что F-16, принадлежащий турецким ВС, сбил армянский Су-25. По ее словам, инцидент произошел в воздушном пространстве Армении. Пилот погиб.Степанян добавила, что истребитель поднялся с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал с воздуха удары по населенным пунктам и подразделениям армянской армии близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".Она уточнила, что турецкий F-16 углубился на территорию Армении на 60 километров.Армения и ОДКБПосол Армении в России Вардан Тогонян заявил, что Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подтвердил РИА Новости, что по ситуации на 17:00 мск от Армении обращений не поступало.Турция состоит в блоке НАТО, Армения — член ОДКБ. Азербайджан ни в одну из этих организаций не входит, дипотношений у Еревана и Баку нет.Статья 4 Договора о коллективной безопасности предусматривает, что агрессия в отношении одного из участников рассматривается остальными членами как нападение на все государства ОДКБ.Представитель Армении в военном блоке Виктор Биягов заявлял, что Ереван задействует механизмы организации, если расширение конфликта будет представлять угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету республики.По словам Биягова, безоговорочная поддержка Баку со стороны Анкары "способствует дальнейшей дестабилизации обстановки в зоне ответственности ОДКБ и представляет собой серьезную угрозу".Мнение экспертаДиректор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>, комментируя заявления о сбитом самолете, заявил в беседе с РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> вряд ли пойдет на военное вмешательство в конфликт между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>."Пока это только заявляет армянская сторона. Мне кажется более вероятным, что самолет сбила азербайджанская авиация, что тоже плохо и свидетельствует об эскалации конфликта, но все-таки это другое", — сказал он.По мнению Лукьянова, при всей "отчаянности" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он, как представляется, не имеет желания провоцировать войну с Россией.При этом, как отметил собеседник агентства, если вмешательство турецкой стороны в карабахский конфликт все же осуществится, это будет настолько мощным геополитическим потрясением и изменением статуса-кво, что последствия будут очень масштабны.Обострение в Нагорном КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> друг друга обвиняют в начале боевых действий. В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать страну. В Азербайджане провели частичную мобилизацию и объявили комендантский час.Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Баку после вооруженного противостояния в 1992-1994 годах утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами.С 1992 года по вопросу мирного урегулирования конфликта идут переговоры в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577943201.html

https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тагуи степанян, обсе, f-16, су-25, федор лукьянов, сша, азербайджан, безопасность, в мире