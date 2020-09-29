https://ria.ru/20200929/samolet-1577962439.html

МИД Армении не знает, будет ли закрыто воздушное пространство страны

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что пока не знает, будет ли закрыто воздушное пространство страны после инцидента со сбитым СУ-25 армянских... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:10

2020-09-29T18:10

2020-09-29T18:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

нагорный карабах

су-25

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Анна Нагдалян заявила, что пока не знает, будет ли закрыто воздушное пространство страны после инцидента со сбитым <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">СУ-25</a> армянских ВВС.Во вторник минобороны Армении сообщило, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> это заявление опровергли."Пока не знаю", - сказала Нагдалян РИА Новости, отвечая на вопрос, не собирается ли Ереван закрывать воздушное пространство в связи с инцидентом с самолетом.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, нагорный карабах, су-25, турция, азербайджан, армения, в мире