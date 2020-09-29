https://ria.ru/20200929/rouming-1577947821.html

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией активизирует контакты граждан

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает до нового года отменить роуминг между Россией и Белоруссией, отмечая, что это будет способствовать... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:02

2020-09-29T15:02

2020-09-29T15:02

парламентское собрание союза беларуси и россии

валентина матвиенко

союзное государство

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> предлагает до нового года отменить роуминг между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, отмечая, что это будет способствовать активизации контактов между странами на всех уровнях."Хочется, чтобы наши граждане общались, наши бизнес-партнеры, регионы", — сказала спикер во вторник в ходе форума регионов РФ и Белоруссии.Она отметила, что в Евросоюзе давно отменен роуминг, а "у нас <a href="http://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo/" target="_blank" data-auto="true">Союзное государство</a>". По мнению сенатора, отмена роуминга "будет способствовать активизации контактов всех уровней".Матвиенко считает, что для операторов отмена роуминга не должна быть большой проблемой."Чтобы до конца года мы сделали такой подарок гражданам и России, и Белоруссии", — заключила она.

https://ria.ru/20200928/rouming-1577860606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, союзное государство