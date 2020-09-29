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Отмена роуминга между РФ и Белоруссией активизирует контакты граждан
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает до нового года отменить роуминг между Россией и Белоруссией, отмечая, что это будет способствовать... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:02
2020-09-29T15:02
парламентское собрание союза беларуси и россии
валентина матвиенко
союзное государство
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> предлагает до нового года отменить роуминг между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, отмечая, что это будет способствовать активизации контактов между странами на всех уровнях."Хочется, чтобы наши граждане общались, наши бизнес-партнеры, регионы", — сказала спикер во вторник в ходе форума регионов РФ и Белоруссии.Она отметила, что в Евросоюзе давно отменен роуминг, а "у нас <a href="http://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo/" target="_blank" data-auto="true">Союзное государство</a>". По мнению сенатора, отмена роуминга "будет способствовать активизации контактов всех уровней".Матвиенко считает, что для операторов отмена роуминга не должна быть большой проблемой."Чтобы до конца года мы сделали такой подарок гражданам и России, и Белоруссии", — заключила она.
https://ria.ru/20200928/rouming-1577860606.html
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валентина матвиенко, союзное государство

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией активизирует контакты граждан

15:02 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает до нового года отменить роуминг между Россией и Белоруссией, отмечая, что это будет способствовать активизации контактов между странами на всех уровнях.
"Хочется, чтобы наши граждане общались, наши бизнес-партнеры, регионы", — сказала спикер во вторник в ходе форума регионов РФ и Белоруссии.
Она отметила, что в Евросоюзе давно отменен роуминг, а "у нас Союзное государство". По мнению сенатора, отмена роуминга "будет способствовать активизации контактов всех уровней".
Матвиенко считает, что для операторов отмена роуминга не должна быть большой проблемой.
"Чтобы до конца года мы сделали такой подарок гражданам и России, и Белоруссии", — заключила она.
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 01:19Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВалентина МатвиенкоСоюзное государство
 
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