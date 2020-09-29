https://ria.ru/20200929/pugacheva-1577919565.html
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T01:35
2020-09-29T01:35
2020-09-29T01:35
россия
шоу-бизнес
здоровье
алла пугачева
софия ротару
общество
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Нейросеть показала Пугачеву и Ротару без "пластики"
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Пластический хирург <a href="https://ria.ru/person_amzhad-al-yusef/" target="_blank">Амжад Аль-Юсеф</a> рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>, какие операции сделали <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sofija_Rotaru/" target="_blank" data-auto="true">София Ротару</a>, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.Врач обратил внимание на изменения во внешности Пугачевой, начиная от шеи, и перечислил пластические операции, сделанные Примадонне.Оценивая внешний вид Ротару, специалист отметил, что именно к такому результату должен стремиться пластический хирург.Амжад Аль-Юсеф уточнил, что Ротару сделала эндоскопическую подтяжку зоны бровей.
https://ria.ru/20200217/1564854435.html
kotiara
Красивей выглядит пожилое лицо, чем это натянуто уродство (словно человек с тяжёлого бодуна и ему пару раз доской плашмя во время пьянки прилетело). Все мы постореем. Старость должна вызывать уважение, а не омерзение.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, здоровье, алла пугачева, софия ротару, общество