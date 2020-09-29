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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T01:35
2020-09-29T01:35
россия
шоу-бизнес
здоровье
алла пугачева
софия ротару
общество
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Нейросеть показала Пугачеву и Ротару без "пластики"
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Пластический хирург <a href="https://ria.ru/person_amzhad-al-yusef/" target="_blank">Амжад Аль-Юсеф</a> рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>, какие операции сделали <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sofija_Rotaru/" target="_blank" data-auto="true">София Ротару</a>, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.Врач обратил внимание на изменения во внешности Пугачевой, начиная от шеи, и перечислил пластические операции, сделанные Примадонне.Оценивая внешний вид Ротару, специалист отметил, что именно к такому результату должен стремиться пластический хирург.Амжад Аль-Юсеф уточнил, что Ротару сделала эндоскопическую подтяжку зоны бровей.
https://ria.ru/20200217/1564854435.html
Красивей выглядит пожилое лицо, чем это натянуто уродство (словно человек с тяжёлого бодуна и ему пару раз доской плашмя во время пьянки прилетело). Все мы постореем. Старость должна вызывать уважение, а не омерзение.
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россия
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60
россия, шоу-бизнес, здоровье, алла пугачева, софия ротару, общество

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"

01:35 29.09.2020
42592
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Врач обратил внимание на изменения во внешности Пугачевой, начиная от шеи, и перечислил пластические операции, сделанные Примадонне.

"Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг этой зоны. Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое. <…> Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век", — отметил Амжад Аль-Юсеф.

Оценивая внешний вид Ротару, специалист отметил, что именно к такому результату должен стремиться пластический хирург.

"Выполнена операция на верхнее и нижнее веко. Убрали лишнюю кожу. <…> Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво", — высказался врач.

Амжад Аль-Юсеф уточнил, что Ротару сделала эндоскопическую подтяжку зоны бровей.
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РоссияШоу-бизнесЗдоровьеАлла ПугачеваСофия РотаруОбщество
Популярные комментарии
Красивей выглядит пожилое лицо, чем это натянуто уродство (словно человек с тяжёлого бодуна и ему пару раз доской плашмя во время пьянки прилетело). Все мы постореем. Старость должна вызывать уважение, а не омерзение.
29 сентября, 04:38
kkotiara
5220107
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