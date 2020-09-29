https://ria.ru/20200929/programma-1577922946.html
Губернатор Приамурья и глава "Газпрома" подписали программу газификации
Губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:52
2020-09-29T08:52
2020-09-29T08:52
россия
василий орлов
сила сибири (газопровод)
алексей миллер
газпром
свободный
экономика
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> и председатель правления ПАО "Газпром" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года, сообщает правительство Приамурья.Газифицировано будет пять муниципалитетов: наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный, города <a href="http://ria.ru/location_Svobodnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Свободный</a> и <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенск</a>, Благовещенский и <a href="http://ria.ru/location_Magdagachinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Магдагачинский районы</a>.На газ перейдут 22 котельные и предприятия, около 5 тысяч домовладений. Общий уровень газификации области за пять лет поднимется с нуля до 11,6%."Подписание программных документов - исторический момент и для <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, и для страны в целом, который позволяет дать старт газификации еще одного региона <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. В рамках программы предусмотрено строительство внутригородских и внутрипоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать объекты ЖКХ, а также промышленные и сельхозпредприятия. Рост газификации с 0% до практически 12% - это очень хороший показатель. Всего же в газификацию региона за это время будет направлено около 6 миллиардов рублей", - цитирует правительство Орлова.Миллер, чьи слова также приводятся в сообщении, назвал Приамурье "стратегическим партнером на многие годы вперед", это связано с завершением строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>"."Программа на 2021-2025 годы - это первый документ для системной работы по газификации Амурской области... Объем финансирования программы на 2021-2025 годы со стороны "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" будет в 1,5 раза больше, чем все те средства, которые компания направила на газоснабжение и газофикацию Амурской области до сегодняшнего дня", - сказал Миллер.Перевод котельных с мазута на газ в перспективе позволит снизить тариф для населения до 15%, улучшит экологию в населенных пунктах.Котельная в Циолковском в следующем отопительном сезоне перейдет на газ, в конце 2021 года на голубом топливе начнет работать одна из котельных Свободного, до 2026 года на газе должны работать 9 котельных Свободного.К областному центру - Благовещенску - газ подведут к 2023 году.Орлов также отметил плодотворное сотрудничество с "Газпромом" по социальным программам."В 2019 году начались работы по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Значительную спонсорскую помощь нам оказывает фонд социальных инициатив "Газпрома". Эти средства с дофинансированием из областного бюджета позволили построить и реконструировать 20 спортивных объектов, еще 10 объектов запланировано к сдаче до конца 2021 года. Эта работа находит очень хороший отклик у жителей области, особенно у детей", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20200925/priamure-1577739557.html
https://ria.ru/20200911/zhile-1577070772.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий орлов, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, свободный, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года, сообщает правительство Приамурья.
Газифицировано будет пять муниципалитетов: наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный, города Свободный
и Благовещенск
, Благовещенский и Магдагачинский районы
.
На газ перейдут 22 котельные и предприятия, около 5 тысяч домовладений. Общий уровень газификации области за пять лет поднимется с нуля до 11,6%.
"Подписание программных документов - исторический момент и для Амурской области
, и для страны в целом, который позволяет дать старт газификации еще одного региона Российской Федерации
. В рамках программы предусмотрено строительство внутригородских и внутрипоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать объекты ЖКХ, а также промышленные и сельхозпредприятия. Рост газификации с 0% до практически 12% - это очень хороший показатель. Всего же в газификацию региона за это время будет направлено около 6 миллиардов рублей", - цитирует правительство Орлова.
Миллер, чьи слова также приводятся в сообщении, назвал Приамурье "стратегическим партнером на многие годы вперед", это связано с завершением строительства газопровода "Сила Сибири
".
"Программа на 2021-2025 годы - это первый документ для системной работы по газификации Амурской области... Объем финансирования программы на 2021-2025 годы со стороны "Газпрома
" будет в 1,5 раза больше, чем все те средства, которые компания направила на газоснабжение и газофикацию Амурской области до сегодняшнего дня", - сказал Миллер.
Перевод котельных с мазута на газ в перспективе позволит снизить тариф для населения до 15%, улучшит экологию в населенных пунктах.
Котельная в Циолковском в следующем отопительном сезоне перейдет на газ, в конце 2021 года на голубом топливе начнет работать одна из котельных Свободного, до 2026 года на газе должны работать 9 котельных Свободного.
К областному центру - Благовещенску - газ подведут к 2023 году.
Орлов также отметил плодотворное сотрудничество с "Газпромом" по социальным программам.
"В 2019 году начались работы по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Значительную спонсорскую помощь нам оказывает фонд социальных инициатив "Газпрома". Эти средства с дофинансированием из областного бюджета позволили построить и реконструировать 20 спортивных объектов, еще 10 объектов запланировано к сдаче до конца 2021 года. Эта работа находит очень хороший отклик у жителей области, особенно у детей", - сказал Орлов.