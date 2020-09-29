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За осенний призыв в армию направят 128 тысяч россиян
В ходе стартующего 1 октября осеннего призыва планируется направить в войска 128 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:04
2020-09-29T14:04
россия
евгений бурдинский
вооруженные силы рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В ходе стартующего 1 октября осеннего призыва планируется направить в войска 128 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Burdinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бурдинский</a>."Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек", - сказал он на брифинге.Осенью-2019 под призыв попали 132 тысячи человек.По словам Бурдинского, "мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные силы".Он отметил, что военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.Генерал напомнил, что в ходе весеннего призыва доставка новобранцев, а это 135 тысяч человек, проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. Возможности контактов призывников с посторонними лицами как на призывных и сборных пунктах, так и при следовании к местам прохождения службы исключались.Для обеспечения воинских перевозок тогда задействовали 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 40 чартерных рейсов гражданской авиации, а также автомобильный транспорт воинских частей. Более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов укомплектовывались только военнослужащими. В каждом вагоне находился фельдшер.На случай, если военнослужащий заболевал в пути следования к месту прохождения военной службы, в воинских эшелонах предусматривались вагоны-изоляторы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573687203.html
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россия, евгений бурдинский, вооруженные силы рф, общество

За осенний призыв в армию направят 128 тысяч россиян

14:04 29.09.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В ходе стартующего 1 октября осеннего призыва планируется направить в войска 128 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек", - сказал он на брифинге.
Осенью-2019 под призыв попали 132 тысячи человек.
По словам Бурдинского, "мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные силы".
Он отметил, что военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.
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Генерал напомнил, что в ходе весеннего призыва доставка новобранцев, а это 135 тысяч человек, проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. Возможности контактов призывников с посторонними лицами как на призывных и сборных пунктах, так и при следовании к местам прохождения службы исключались.
Для обеспечения воинских перевозок тогда задействовали 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 40 чартерных рейсов гражданской авиации, а также автомобильный транспорт воинских частей. Более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов укомплектовывались только военнослужащими. В каждом вагоне находился фельдшер.
На случай, если военнослужащий заболевал в пути следования к месту прохождения военной службы, в воинских эшелонах предусматривались вагоны-изоляторы.
 
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РоссияЕвгений БурдинскийВооруженные силы РФОбщество
 
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