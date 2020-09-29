https://ria.ru/20200929/privivka-1577944100.html

Путин пообещал приехать в Южную Корею после прививки от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в Сеул, когда сделает прививку от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:05

2020-09-29T14:05

2020-09-29T14:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мун чжэ ин

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

сеул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700894_0:361:2047:1512_1400x0_80_0_0_525cc961c6f659d7ee20284d3f24542d.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a>, когда сделает прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в администрации южнокорейского президента сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ином</a> по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил о готовности посетить Республику Корея."Да, действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку", - ответил Песков на просьбу РИА Новости подтвердить, что президент действительно намерен посетить Сеул после вакцинации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html

2

сеул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мун чжэ ин, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, сеул, в мире