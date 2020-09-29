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Путин пообещал приехать в Южную Корею после прививки от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в Сеул, когда сделает прививку от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мун чжэ ин
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
сеул
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a>, когда сделает прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в администрации южнокорейского президента сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ином</a> по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил о готовности посетить Республику Корея."Да, действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку", - ответил Песков на просьбу РИА Новости подтвердить, что президент действительно намерен посетить Сеул после вакцинации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мун чжэ ин, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, сеул, в мире

Путин пообещал приехать в Южную Корею после прививки от COVID-19

14:05 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в Сеул, когда сделает прививку от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в администрации южнокорейского президента сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил о готовности посетить Республику Корея.
"Да, действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку", - ответил Песков на просьбу РИА Новости подтвердить, что президент действительно намерен посетить Сеул после вакцинации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мун Чжэ ИнКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинСеулВ мире
 
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