https://ria.ru/20200929/privivka-1577944100.html
Путин пообещал приехать в Южную Корею после прививки от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в Сеул, когда сделает прививку от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мун чжэ ин
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
сеул
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a>, когда сделает прививку от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в администрации южнокорейского президента сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ином</a> по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами заявил о готовности посетить Республику Корея."Да, действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку", - ответил Песков на просьбу РИА Новости подтвердить, что президент действительно намерен посетить Сеул после вакцинации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html
2
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мун чжэ ин, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, сеул, в мире