Посол Армении рассказал о визите в МИД России
17:23 29.09.2020 (обновлено: 17:35 29.09.2020)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посол Армении в России Вардан Тогонян заявил РИА Новости, что его визит во вторник в МИД РФ не был связан с запросом помощи республике по Нагорному Карабаху со стороны Москвы.
"Нет. Это не связанные вопросы", - сказал Тогонян, отвечая на соответствующий вопрос.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.