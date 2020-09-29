https://ria.ru/20200929/posol-1577958940.html

Посол Армении рассказал о визите в МИД России

Посол Армении в России Вардан Тогонян заявил РИА Новости, что его визит во вторник в МИД РФ не был связан с запросом помощи республике по Нагорному Карабаху со... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:23

2020-09-29T17:23

2020-09-29T17:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Посол <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> в России Вардан Тогонян заявил РИА Новости, что его визит во вторник в МИД РФ не был связан с запросом помощи республике по Нагорному Карабаху со стороны Москвы.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577948538.html

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, в мире