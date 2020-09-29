Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе
14:19 29.09.2020 (обновлено: 18:56 29.09.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
"Карен Шахназаров — очень уважаемый человек с огромным авторитетом, талант и вместе с этим активный общественный деятель. Он имеет право на свою позицию, но, конечно же, здесь нужно прежде всего понимать, что, будучи ответственным сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ, Россия обязана, как и другие сопредседатели, занимать взвешенную позицию, ответственную позицию, лишенную какого бы то ни было авантюризма. Только это дает возможность Москве действительно эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании этого конфликта", — сказал Песков в ответ на просьбу оценить заявление режиссера Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.