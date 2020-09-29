https://ria.ru/20200929/peskov-1577945204.html

Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе

Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:19

2020-09-29T14:19

2020-09-29T18:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

карен шахназаров

дмитрий песков

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя заявление режиссера <a href="http://ria.ru/person_Karen_SHakhnazarov/" target="_blank" data-auto="true">Карена Шахназарова</a>, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу."Карен Шахназаров — очень уважаемый человек с огромным авторитетом, талант и вместе с этим активный общественный деятель. Он имеет право на свою позицию, но, конечно же, здесь нужно прежде всего понимать, что, будучи ответственным сопредседателем соответствующей группы ОБСЕ, Россия обязана, как и другие сопредседатели, занимать взвешенную позицию, ответственную позицию, лишенную какого бы то ни было авантюризма. Только это дает возможность Москве действительно эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании этого конфликта", — сказал Песков в ответ на просьбу оценить заявление режиссера Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577944361.html

piligrimwl Опять бла Бла Бла. 45

иван иванов первый То,что Шахназаров сказал тремя словами Песков просто повторил использовав для этого -полсотни. 34

4

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, карен шахназаров, дмитрий песков, франция, азербайджан, армения, в мире