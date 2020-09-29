https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967187.html

В Армении оценили возможность переговоров с Азербайджаном

Для переговоров с Баку нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия на линии соприкосновения в Карабахе, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:33

2020-09-29T19:33

2020-09-29T19:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Для переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия на линии соприкосновения в Карабахе, заявил во вторник премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Что касается конкретных переговоров (с Баку - ред.), для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу, очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он подчеркнул, что прежде всего в зоне карабахского конфликта надо прекратить насилие.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577950461.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире