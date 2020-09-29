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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967187.html
В Армении оценили возможность переговоров с Азербайджаном
Для переговоров с Баку нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия на линии соприкосновения в Карабахе, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:33
2020-09-29T19:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Для переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия на линии соприкосновения в Карабахе, заявил во вторник премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."Что касается конкретных переговоров (с Баку - ред.), для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу, очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он подчеркнул, что прежде всего в зоне карабахского конфликта надо прекратить насилие.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577950461.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении оценили возможность переговоров с Азербайджаном

19:33 29.09.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Для переговоров с Баку нужна соответствующая атмосфера, трудно говорить об этом, пока идут военные действия на линии соприкосновения в Карабахе, заявил во вторник премьер Армении Никол Пашинян.
"Что касается конкретных переговоров (с Баку - ред.), для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу, очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 18:58Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Он подчеркнул, что прежде всего в зоне карабахского конфликта надо прекратить насилие.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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