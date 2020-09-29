https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577918862.html

Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал "обуздать агрессивную политику Турции" в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:28

2020-09-29T00:28

2020-09-29T00:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ангела меркель

нагорно-карабахская республика

германия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank">Никол Пашинян</a> во время телефонного разговора с канцлером Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангелой Меркель</a> призвал "обуздать агрессивную политику Турции" в регионе, сообщили в пресс-службе его правительства.Стороны обсудили эскалацию конфликта в Карабахе."Пашинян отметил, что с начала июльских событий (обострение ситуации в армяно-азербайджанской границе — Прим. ред.) Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.По информации пресс-службы, Меркель выразила "глубокую озабоченность" сложившейся ситуацией. Канцлер подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует, а также заявила о необходимости вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.Ситуация в зоне конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась накануне. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Он призвал население укрыться.В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час.МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/pashinyan-1577916981.html

https://ria.ru/20200928/priznanie-1577916148.html

Михаил Добрынин Проблема может быть решена просто, и России не нужно серьёзно вмешиваться. Нужно отслеживать исторический опыт. Народ, который не может решить проблему самостоятельно, просит принять его в состав более могущественного государства. Так было с украинцами в 17 веке, уставшими от издевательств польских панов, так было с народами Кавказа, уставшими от турецкого геноцида, и с другими народами. Нагого-Карабахский конфликт нельзя остановить переговорами. Армяне и азербайджанцы серьёзно схлестнутся при поддержке Турции. Уже через пару недель войны либерального Пашиняна сметёт воюющая Армения и новый армянский лидер обратится за помощью к России, как к спасителю нации. Как результат кровопролитной бойни будет обращение народов Азербайджана и Армении о вхождении в состав РФ, что автоматически закроет Армяно—Азербайджанский конфликт, не имеющий решения в отдельно существующих Армении и Азербайджане. 35

Александр Травкин Поздняк метаться, очередной многовекторный. 34

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

германия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ангела меркель, нагорно-карабахская республика, германия, азербайджан, армения, в мире