https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html

В МИД РФ обвинили ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T21:45

2020-09-29T21:45

2020-09-30T02:30

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлину</a> по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4363281" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> российского внешнеполитического ведомства."Нарушения в этой ситуации допустил также Технический секретариат ОЗХО, разгласивший факт оказания по своей линии технической помощи, не имея на то прямого нашего согласия. Напомним, в соответствии с заявлениями Берлина, речь идет о событиях, имевших место не в ФРГ, а в России", - заявили в МИД РФ.Как подчеркнули в министерстве, такое согласие обязательно, что закреплено в п.2 с) ii) Приложения по конфиденциальности к КЗХО."Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных Техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми её участниками", - отметили в министерстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577969257.html

Sergej Vox Какие международные лаборатории все они шестерки америки где доказательства отравления но даже если было бы отравления жертв было бы больше новичек 100% летальный исход 57

Сергей Веселов Жалкий лепет оправданья 23

9

швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, швеция, берлин (город), в мире