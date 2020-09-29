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https://ria.ru/20200929/otstavka-1577928108.html
В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев продолжает работу в штатном режиме и в досрочную отставку не уходит, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:22
2020-09-29T10:22
республика дагестан
владимир васильев
ставропольский край
политика
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<strong>МАХАЧКАЛА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a> Владимир Васильев продолжает работу в штатном режиме и в досрочную отставку не уходит, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.Ранее издание РБК сообщило, что 71-летний Васильев может досрочно покинуть свой пост. В качестве причин названы его возраст и "определенные проблемы со здоровьем". По информации СМИ, возможность замены главы Дагестана рассматривается до думских выборов 2021 года, при этом Васильев якобы "и сам хотел бы покинуть свой пост". Кроме того, указывается и один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов."Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было. Информация вышла с сомнительными ссылками на непонятные источники", – сообщил собеседник агентства.В управлении пресс-службы и информации главы и правительства Дагестана пока что отказались давать комментарии.
https://realty.ria.ru/20200924/dagestan-1577692919.html
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республика дагестан, владимир васильев, ставропольский край, политика

В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева

10:22 29.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДесятый российско-азербайджанский межрегиональный форум
Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 29 сен – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев продолжает работу в штатном режиме и в досрочную отставку не уходит, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.
Ранее издание РБК сообщило, что 71-летний Васильев может досрочно покинуть свой пост. В качестве причин названы его возраст и "определенные проблемы со здоровьем". По информации СМИ, возможность замены главы Дагестана рассматривается до думских выборов 2021 года, при этом Васильев якобы "и сам хотел бы покинуть свой пост". Кроме того, указывается и один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов.
Глава Дагестана Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Глава Дагестана поручил уделить особое внимание земельным конфликтам
"Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было. Информация вышла с сомнительными ссылками на непонятные источники", – сообщил собеседник агентства.
В управлении пресс-службы и информации главы и правительства Дагестана пока что отказались давать комментарии.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевСтавропольский крайПолитика
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