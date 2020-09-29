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На форуме "Линейка" предложат авторские концепции воспитания школьников
Молодежный педагогический форум "Линейка" на тему "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" пройдет 3-4 октября в Мастерской управления... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:38
2020-09-29T19:38
ано "национальные приоритеты"
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Молодежный педагогический форум "Линейка" на тему "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" пройдет 3-4 октября в Мастерской управления "Сенеж", его итогом станут авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Организаторами форума выступают проекты платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего" и <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>". Тема форума выбрана в связи с принятием президентского закона о воспитательной составляющей образования, а также в связи с разработкой нового федерального проекта "О патриотическом воспитании" в национальном проекте "Образование". "В форуме примут участие делегации около 30 регионов России, педагоги которых проявили набольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс "Учитель будущего". Гостями Мастерской управления "Сенеж" в дни форума "Линейка" станут 100 молодых учителей. На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя. Как они помогут педагогам организовать воспитательную деятельность в своей школе и еще много других прикладных вещей. Кроме того, мы хотим, чтобы главным итогом форума стали проработанные форматы организации такой воспитательной работы и механизмы применения их на практике", – привели в пресс-службе слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.Концепция форума была разработана на смене "Вызовы образования" Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов", который проходил с июля по сентябрь в Мастерской управления "Сенеж". Первыми приглашение принять участие в форуме получили молодые учителя – участники "Территории смыслов". Программа "Линейки" включает панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания. Также пройдут мастерские по практическому применению практик воспитательной работы – по эмоциональному интеллекту, культуре чтения, геймификации и путешествиям.Форум пройдет в смешанном онлайн и офлайн формате, слушателями смогут стать все зарегистрированные участники "Линейки". Регистрацию можно пройти на страницах "Сенежа" в социальных сетях.
https://ria.ru/20200921/programma-1577572153.html
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60
ано "национальные приоритеты", общество

На форуме "Линейка" предложат авторские концепции воспитания школьников

19:38 29.09.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Молодежный педагогический форум "Линейка" на тему "Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде" пройдет 3-4 октября в Мастерской управления "Сенеж", его итогом станут авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Организаторами форума выступают проекты платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего" и АНО "Национальные приоритеты". Тема форума выбрана в связи с принятием президентского закона о воспитательной составляющей образования, а также в связи с разработкой нового федерального проекта "О патриотическом воспитании" в национальном проекте "Образование".
"В форуме примут участие делегации около 30 регионов России, педагоги которых проявили набольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс "Учитель будущего". Гостями Мастерской управления "Сенеж" в дни форума "Линейка" станут 100 молодых учителей. На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя. Как они помогут педагогам организовать воспитательную деятельность в своей школе и еще много других прикладных вещей. Кроме того, мы хотим, чтобы главным итогом форума стали проработанные форматы организации такой воспитательной работы и механизмы применения их на практике", – привели в пресс-службе слова генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Концепция форума была разработана на смене "Вызовы образования" Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов", который проходил с июля по сентябрь в Мастерской управления "Сенеж". Первыми приглашение принять участие в форуме получили молодые учителя – участники "Территории смыслов". Программа "Линейки" включает панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания. Также пройдут мастерские по практическому применению практик воспитательной работы – по эмоциональному интеллекту, культуре чтения, геймификации и путешествиям.
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Форум пройдет в смешанном онлайн и офлайн формате, слушателями смогут стать все зарегистрированные участники "Линейки". Регистрацию можно пройти на страницах "Сенежа" в социальных сетях.
 
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АНО "Национальные приоритеты"Общество
 
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