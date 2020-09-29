https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577968617.html

Захарова назвала "политизацией вопроса" визит Меркель к Навальному

Москва оценивает посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель оппозиционера Алексея Навального как попытку политизации, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:56

2020-09-29T19:56

2020-09-29T23:17

госпитализация алексея навального

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

ангела меркель

германия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Москва оценивает посещение канцлером ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> как попытку политизации, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite."Что касается того, как мы это оцениваем - как попытку действительно настоящей политизации этого вопроса. Другую оценку сложно, честно говоря, дать, потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске реальных не то что доказательств, а каких-то хотя бы элементов, из которых можно было бы собрать картину", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577956567.html

Рома Филл И что ? Опять озабоченность , опять сожаление будет выражать наш МИД ? А может найти в Германии их диссидента , там тоже много таких , кто против правительства Германии , и пригласить их в Москву , обласкать и снабдить деньгами , чтобы они продолжали свою антиправительственную деятельность в Германии. 18

Егор Панкратов Не мешайте голубкам, голубится в больнице...... 17

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, ангела меркель, германия