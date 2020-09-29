https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577946093.html

В Кремле ответили на требование Макрона по ситуации с Навальным

Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Алексеем Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:34

2020-09-29T14:34

2020-09-29T14:34

госпитализация алексея навального

эммануэль макрон

алексей навальный

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В понедельник президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил, что выводы по ситуации с Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения."Безусловно, готовы. И Россия уже неоднократно, абсолютно транспарентно объясняла то, что произошло с "берлинским пациентом" на территории России, а именно - в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> и в Томске", - заявил Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, готовы ли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> взаимодействовать с Европой и предоставлять какие-то объяснения по этой ситуации."Мы неоднократно, абсолютно транспарентно об этом рассказывали и все объясняли. Также мы объясняли, что мы нуждаемся в той информации, которой располагают в Берлине и в Париже. И также мы неоднократно объясняли, что, к сожалению, ни Берлин, ни Париж не спешит делиться с нами этой информацией, что существенно затрудняет дальнейшее прояснение ситуации", - продолжил представитель Кремля.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577944840.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577898818.html

nakιs Kamakιs Да знают они всё. Открытое расследование это не то, что нужно Западу. Запад не только отказывается передать данные анализов, он ещё и постоянно меняет свои версии случившегося. Про бутылку уже все забыли? 49

Афро Россиянин Взаимодействие на их языке - это признание вины и покаяние. Для этого никакой информации не требуется 44

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, эммануэль макрон, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире