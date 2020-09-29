https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577944840.html

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:15

2020-09-29T14:15

2020-09-29T14:27

эммануэль макрон

владимир путин

госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

дмитрий песков

германия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> встретилась с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.Отвечая на уточняющий вопрос, Песков подтвердил, что не с каждым россиянином встречается канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Говоря о значимости фигуры Навального в российской и мировой политике, он подчеркнул, что для всего руководства страны на фоне пандемии здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом.В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, сообщал ли президент РФ Владимир Путин президенту Франции Эммануэлю Макрону какую-либо новую информацию об инциденте с Навальным."Нет, там просто нет другой информации, ее не может быть. Есть абсолютно исчерпывающая информация на этот счет, она всем известна и хорошо доступна", - ответил Песков.Он напомнил, что о ситуации с Навальным "совершенно транспарентно" рассказывали в Кремле, МИД, а также представители правоохранительных органов и российские врачи.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577915782.html

https://ria.ru/20200929/makron-1577932244.html

Александр Невский Правильно, у них свобода и демократия, у них Президент может встретиться с любым бомжом как дома, так и в любой точке ихнего ЕСа, на здоровье. А у нас, в Великой России - не царское это дело, со всякими встречаться. 156

Александр Невский А вообще то гордимся нашими с Белоруссией гражданами. Где ещё в Мире европейские президенты встречаются с русскими и белорусскими бомжами? А с нашими (Навальный и Тихановская) встречаются (Меркель и Макрон). Ну разве не вызывает это гордость за наши державы? 126

23

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, владимир путин, госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, германия