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https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577944840.html
В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:15
2020-09-29T14:27
эммануэль макрон
владимир путин
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
германия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> встретилась с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.Отвечая на уточняющий вопрос, Песков подтвердил, что не с каждым россиянином встречается канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Говоря о значимости фигуры Навального в российской и мировой политике, он подчеркнул, что для всего руководства страны на фоне пандемии здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом.В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, сообщал ли президент РФ Владимир Путин президенту Франции Эммануэлю Макрону какую-либо новую информацию об инциденте с Навальным."Нет, там просто нет другой информации, ее не может быть. Есть абсолютно исчерпывающая информация на этот счет, она всем известна и хорошо доступна", - ответил Песков.Он напомнил, что о ситуации с Навальным "совершенно транспарентно" рассказывали в Кремле, МИД, а также представители правоохранительных органов и российские врачи.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577915782.html
https://ria.ru/20200929/makron-1577932244.html
Правильно, у них свобода и демократия, у них Президент может встретиться с любым бомжом как дома, так и в любой точке ихнего ЕСа, на здоровье. А у нас, в Великой России - не царское это дело, со всякими встречаться.
156
А вообще то гордимся нашими с Белоруссией гражданами. Где ещё в Мире европейские президенты встречаются с русскими и белорусскими бомжами? А с нашими (Навальный и Тихановская) встречаются (Меркель и Макрон). Ну разве не вызывает это гордость за наши державы?
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эммануэль макрон, владимир путин, госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, германия

В Кремле прокомментировали встречу Меркель с Навальным

14:15 29.09.2020 (обновлено: 14:27 29.09.2020)
 
© REUTERS / Christoph SoederАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Christoph Soeder
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, в Кремле никак иначе это не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.

"Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как оценивают в Кремле встречу Меркель и Навального.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков подтвердил, что не с каждым россиянином встречается канцлер Германии.
Говоря о значимости фигуры Навального в российской и мировой политике, он подчеркнул, что для всего руководства страны на фоне пандемии здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом.
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В ходе общения с журналистами Пескова также спросили, сообщал ли президент РФ Владимир Путин президенту Франции Эммануэлю Макрону какую-либо новую информацию об инциденте с Навальным.
"Нет, там просто нет другой информации, ее не может быть. Есть абсолютно исчерпывающая информация на этот счет, она всем известна и хорошо доступна", - ответил Песков.
Он напомнил, что о ситуации с Навальным "совершенно транспарентно" рассказывали в Кремле, МИД, а также представители правоохранительных органов и российские врачи.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Эммануэль МакронВладимир ПутинГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельДмитрий ПесковГермания
 
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