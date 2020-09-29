https://ria.ru/20200929/naemniki-1577966410.html

Турция обвинила Армению в привлечении иностранных наемников

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Армения использует в военном конфликте в Нагорном Карабахе иностранных РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:08

2020-09-29T19:08

2020-09-29T19:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

рабочая партия курдистана

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития <a href="http://ria.ru/person_Omer_CHelik/" target="_blank" data-auto="true">Омер Челик</a> заявил, что Армения использует в военном конфликте в Нагорном Карабахе иностранных наемников, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК)."Стало ясным, что на стороне Армении воюют иностранные наемники, связанные с РПК. Сегодня появились новости о якобы сбитом Турцией армянском самолете. Это стопроцентная ложь. Под прикрытием черной пропаганды против Турции в Армении пытаются скрыть собственные преступления", - сказал Челик журналистам в Анкаре.Во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> заявила, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> в воздушном пространстве Армении, пилот погиб. В минобороны Азербайджана и в администрации президента Турции это опровергли.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577963920.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рабочая партия курдистана, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире