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https://ria.ru/20200929/moskva-1577924246.html
В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
В период увеличенных до двух недель осенних каникул дистанционных занятий не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге во вторник. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:33
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В период увеличенных до двух недель осенних каникул дистанционных занятий не будет, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-2-nedeli-shkolnyh-kanikul" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> во вторник."В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", - отметил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин

09:33 29.09.2020 (обновлено: 09:40 29.09.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В период увеличенных до двух недель осенних каникул дистанционных занятий не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге во вторник.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", - отметил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
09:04Распространение нового коронавируса
Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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