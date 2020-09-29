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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/merkel-1577933382.html
Меркель призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила лидерам Армении и Азербайджана о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров, сообщили во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:35
2020-09-29T11:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ангела меркель
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила лидерам Армении и Азербайджана о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров, сообщили во вторник в кабмине ФРГ.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872708.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, ангела меркель, азербайджан, армения, в мире

Меркель призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь

11:35 29.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила лидерам Армении и Азербайджана о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров, сообщили во вторник в кабмине ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель вчера переговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию", - говорится в сообщении кабмина ФРГ.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАнгела МеркельАзербайджанАрменияВ мире
 
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