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Семена раздора: почему взлетели цены на подсолнечное масло
С конца лета подсолнечное масло резко подорожало. Россия — второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T08:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> С конца лета подсолнечное масло резко подорожало. Россия — второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков. В отрасли винят неурожай, взвинтивший цены на сырье, но уверяют, что спрос давно сформировался и в условиях ограниченного предложения всю продукцию раскупят. При этом ФАС считает, что оснований для повышения розничных цен нет. РИА Новости разбирается в сложившейся ситуации.Неурожай в РоссииВ начале сентября аналитики "Совэкон" сообщили: в стране неурожай подсолнечника, и растительное масло может подорожать. Так и вышло: цены на подсолнечник поднялись на 35 процентов, на масло — на 22, в денежном выражении — на 34 тысячи рублей и 71 тысячу за тонну соответственно. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. Сказались неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны: засуха весной и летом.В Минсельхозе оценивают урожай в 13 миллионов тонн. Меньше было только в 2017-м: 10,5 тонны. Схожие прогнозы дают и представители отрасли. По данным Масложирового союза России, если в прошлом году собрали больше 16 миллионов тонн, то в этом будет в лучшем случае 12-13 миллионов. Закупочные цены на сырье повысились.Засуха на УкраинеКрупнейший экспортер этого продукта Украина также столкнулась с неурожаем, что грозит сокращением производства. Засуха, затронувшая большую часть юга и центральной части страны, уничтожила до пяти миллионов тонн кукурузы, десять миллионов тонн зерновых и полтора миллиона тонн подсолнечника. По подсчетам аграриев, Украина недосчитается примерно двух миллиардов долларов экспортной выручки."В последние недели резко взлетели экспортные цены на российское масло — больше тысячи долларов за тонну. Потом несколько снизились: заработали украинские заводы по переработке подсолнечника. До этого они простаивали без сырья", — поясняет Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Валютные экспортные цены скорректировались примерно на десять процентов — до 950 долларов за тонну, но здесь уже вступил в силу фактор ослабления рубля: это и удерживает от снижения. Импортеры найдут заменуПоскольку российское масло становится слишком дорогим, крупные импортеры могут обратиться к другим поставщикам. Впрочем, игрокам рынка эти опасения кажутся надуманными. В условиях ограниченного предложения и сформированного спроса все раскупят даже по высоким ценам, считает Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России."Когда мы серьезно снизим предложение на экспорт — а это неизбежно в связи с плохим урожаем, — проблем с реализацией не возникнет, ведь спрос не изменился", — отмечает Мальцев. Кроме того, искать альтернативы, в общем-то, негде. Украина и Россия контролируют почти 80 процентов международного рынка подсолнечного масла. Остальные игроки — Аргентина, Франция, Сербия — не так значимы. И все, что останется покупателям, — вынужденно найти замену на выпадающие объемы, которые не смогут предложить ключевые поставщики.Есть дешевые заменители — например, рапсовое, соевое или пальмовое масло. Однако в отрасли сомневаются, что импортеров это устроит: сейчас устойчивый тренд на потребление именно подсолнечного масла как более полезного продукта с высокой питательной ценностью. Чего ждать потребителямПроблемы скажутся и на рознице — бутылка масла рискует подорожать процентов на 20. Но и у потребителей альтернативы нет. Оливковое и кукурузное масло дороже. Предложение рапсового на внутреннем рынке ограничено, к тому же, как отметили в Масложировом союзе, у нас этот продукт "не воспринимают". Подорожания не избежать, констатируют в отрасли. "Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице", — указывает Мальцев. Ситуацию уже прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор не видит причин для существенного повышения потребительских цен на этот продукт в России: прямой корреляции с урожаем подсолнечника тут нет.Регулятор также исключил дефицит продукта из-за сокращения производства подсолнечника, отметив, что рынки разливного и бутилированного растительного масла — очень конкурентные с большим количеством участников и зарегистрированных брендов. То есть выбор у потребителя останется в любом случае, считают в ФАС. Однако вопрос, как всегда, — в цене.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Семена раздора: почему взлетели цены на подсолнечное масло

08:00 29.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПчела на цветке подсолнечника
Пчела на цветке подсолнечника - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. С конца лета подсолнечное масло резко подорожало. Россия — второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков. В отрасли винят неурожай, взвинтивший цены на сырье, но уверяют, что спрос давно сформировался и в условиях ограниченного предложения всю продукцию раскупят. При этом ФАС считает, что оснований для повышения розничных цен нет. РИА Новости разбирается в сложившейся ситуации.

Неурожай в России

В начале сентября аналитики "Совэкон" сообщили: в стране неурожай подсолнечника, и растительное масло может подорожать.
Так и вышло: цены на подсолнечник поднялись на 35 процентов, на масло — на 22, в денежном выражении — на 34 тысячи рублей и 71 тысячу за тонну соответственно. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. Сказались неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны: засуха весной и летом.
© РИА Новости / Александр КряжевКоровы в поле подсолнечника в Михайловском районе Алтайского края
Коровы в поле подсолнечника в Михайловском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Коровы в поле подсолнечника в Михайловском районе Алтайского края
В Минсельхозе оценивают урожай в 13 миллионов тонн. Меньше было только в 2017-м: 10,5 тонны.
Схожие прогнозы дают и представители отрасли. По данным Масложирового союза России, если в прошлом году собрали больше 16 миллионов тонн, то в этом будет в лучшем случае 12-13 миллионов. Закупочные цены на сырье повысились.

Засуха на Украине

Крупнейший экспортер этого продукта Украина также столкнулась с неурожаем, что грозит сокращением производства. Засуха, затронувшая большую часть юга и центральной части страны, уничтожила до пяти миллионов тонн кукурузы, десять миллионов тонн зерновых и полтора миллиона тонн подсолнечника. По подсчетам аграриев, Украина недосчитается примерно двух миллиардов долларов экспортной выручки.
"В последние недели резко взлетели экспортные цены на российское масло — больше тысячи долларов за тонну. Потом несколько снизились: заработали украинские заводы по переработке подсолнечника. До этого они простаивали без сырья", — поясняет Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Валютные экспортные цены скорректировались примерно на десять процентов — до 950 долларов за тонну, но здесь уже вступил в силу фактор ослабления рубля: это и удерживает от снижения.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае

Импортеры найдут замену

Поскольку российское масло становится слишком дорогим, крупные импортеры могут обратиться к другим поставщикам. Впрочем, игрокам рынка эти опасения кажутся надуманными. В условиях ограниченного предложения и сформированного спроса все раскупят даже по высоким ценам, считает Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России.
"Когда мы серьезно снизим предложение на экспорт — а это неизбежно в связи с плохим урожаем, — проблем с реализацией не возникнет, ведь спрос не изменился", — отмечает Мальцев.
Кроме того, искать альтернативы, в общем-то, негде. Украина и Россия контролируют почти 80 процентов международного рынка подсолнечного масла. Остальные игроки — Аргентина, Франция, Сербия — не так значимы. И все, что останется покупателям, — вынужденно найти замену на выпадающие объемы, которые не смогут предложить ключевые поставщики.
Есть дешевые заменители — например, рапсовое, соевое или пальмовое масло. Однако в отрасли сомневаются, что импортеров это устроит: сейчас устойчивый тренд на потребление именно подсолнечного масла как более полезного продукта с высокой питательной ценностью.
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла

Чего ждать потребителям

Проблемы скажутся и на рознице — бутылка масла рискует подорожать процентов на 20. Но и у потребителей альтернативы нет. Оливковое и кукурузное масло дороже. Предложение рапсового на внутреннем рынке ограничено, к тому же, как отметили в Масложировом союзе, у нас этот продукт "не воспринимают".
Подорожания не избежать, констатируют в отрасли. "Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице", — указывает Мальцев.
Ситуацию уже прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор не видит причин для существенного повышения потребительских цен на этот продукт в России: прямой корреляции с урожаем подсолнечника тут нет.
Регулятор также исключил дефицит продукта из-за сокращения производства подсолнечника, отметив, что рынки разливного и бутилированного растительного масла — очень конкурентные с большим количеством участников и зарегистрированных брендов. То есть выбор у потребителя останется в любом случае, считают в ФАС. Однако вопрос, как всегда, — в цене.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПчела около цветка подсолнечника
Пчела около цветка подсолнечника - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пчела около цветка подсолнечника
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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