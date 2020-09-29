https://ria.ru/20200929/maslo-1577912723.html

Семена раздора: почему взлетели цены на подсолнечное масло

С конца лета подсолнечное масло резко подорожало. Россия — второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> С конца лета подсолнечное масло резко подорожало. Россия — второй в мире экспортер этого продукта, и аналитики предупреждают: покупатели найдут альтернативных поставщиков. В отрасли винят неурожай, взвинтивший цены на сырье, но уверяют, что спрос давно сформировался и в условиях ограниченного предложения всю продукцию раскупят. При этом ФАС считает, что оснований для повышения розничных цен нет. РИА Новости разбирается в сложившейся ситуации.Неурожай в РоссииВ начале сентября аналитики "Совэкон" сообщили: в стране неурожай подсолнечника, и растительное масло может подорожать. Так и вышло: цены на подсолнечник поднялись на 35 процентов, на масло — на 22, в денежном выражении — на 34 тысячи рублей и 71 тысячу за тонну соответственно. Урожай почти на четверть ниже прошлогоднего. Сказались неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге страны: засуха весной и летом.В Минсельхозе оценивают урожай в 13 миллионов тонн. Меньше было только в 2017-м: 10,5 тонны. Схожие прогнозы дают и представители отрасли. По данным Масложирового союза России, если в прошлом году собрали больше 16 миллионов тонн, то в этом будет в лучшем случае 12-13 миллионов. Закупочные цены на сырье повысились.Засуха на УкраинеКрупнейший экспортер этого продукта Украина также столкнулась с неурожаем, что грозит сокращением производства. Засуха, затронувшая большую часть юга и центральной части страны, уничтожила до пяти миллионов тонн кукурузы, десять миллионов тонн зерновых и полтора миллиона тонн подсолнечника. По подсчетам аграриев, Украина недосчитается примерно двух миллиардов долларов экспортной выручки."В последние недели резко взлетели экспортные цены на российское масло — больше тысячи долларов за тонну. Потом несколько снизились: заработали украинские заводы по переработке подсолнечника. До этого они простаивали без сырья", — поясняет Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Валютные экспортные цены скорректировались примерно на десять процентов — до 950 долларов за тонну, но здесь уже вступил в силу фактор ослабления рубля: это и удерживает от снижения. Импортеры найдут заменуПоскольку российское масло становится слишком дорогим, крупные импортеры могут обратиться к другим поставщикам. Впрочем, игрокам рынка эти опасения кажутся надуманными. В условиях ограниченного предложения и сформированного спроса все раскупят даже по высоким ценам, считает Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России."Когда мы серьезно снизим предложение на экспорт — а это неизбежно в связи с плохим урожаем, — проблем с реализацией не возникнет, ведь спрос не изменился", — отмечает Мальцев. Кроме того, искать альтернативы, в общем-то, негде. Украина и Россия контролируют почти 80 процентов международного рынка подсолнечного масла. Остальные игроки — Аргентина, Франция, Сербия — не так значимы. И все, что останется покупателям, — вынужденно найти замену на выпадающие объемы, которые не смогут предложить ключевые поставщики.Есть дешевые заменители — например, рапсовое, соевое или пальмовое масло. Однако в отрасли сомневаются, что импортеров это устроит: сейчас устойчивый тренд на потребление именно подсолнечного масла как более полезного продукта с высокой питательной ценностью. Чего ждать потребителямПроблемы скажутся и на рознице — бутылка масла рискует подорожать процентов на 20. Но и у потребителей альтернативы нет. Оливковое и кукурузное масло дороже. Предложение рапсового на внутреннем рынке ограничено, к тому же, как отметили в Масложировом союзе, у нас этот продукт "не воспринимают". Подорожания не избежать, констатируют в отрасли. "Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице", — указывает Мальцев. Ситуацию уже прокомментировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регулятор не видит причин для существенного повышения потребительских цен на этот продукт в России: прямой корреляции с урожаем подсолнечника тут нет.Регулятор также исключил дефицит продукта из-за сокращения производства подсолнечника, отметив, что рынки разливного и бутилированного растительного масла — очень конкурентные с большим количеством участников и зарегистрированных брендов. То есть выбор у потребителя останется в любом случае, считают в ФАС. Однако вопрос, как всегда, — в цене.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика