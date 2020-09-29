https://ria.ru/20200929/maski-1577942754.html

Володин попросил Жириновского "не разбрасываться масками"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник посоветовал лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому "не разбрасываться масками". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:46

2020-09-29T13:46

2020-09-29T13:46

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вячеслав володин

владимир жириновский

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> в ходе пленарного заседания во вторник посоветовал лидеру фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Жириновскому</a> "не разбрасываться масками"."Берегите себя! Не разбрасывайтесь масками", - сказал Володин.Это замечание он сделал после того, как после своего выступления лидер ЛДПР по ошибке взял с трибуны чужую медицинскую маску. Володин посоветовал Жириновскому убирать за собой свои маски и внимательнее относиться к вопросам безопасности. Эта ситуация вызвала всеобщий смех депутатов Госдумы.Открывая заседание Госдумы 29 сентября, Володин сообщил, что на данный момент 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200922/privivka-1577591092.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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