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Володин попросил Жириновского "не разбрасываться масками"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник посоветовал лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому "не разбрасываться масками". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:46
2020-09-29T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
владимир жириновский
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> в ходе пленарного заседания во вторник посоветовал лидеру фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Жириновскому</a> "не разбрасываться масками"."Берегите себя! Не разбрасывайтесь масками", - сказал Володин.Это замечание он сделал после того, как после своего выступления лидер ЛДПР по ошибке взял с трибуны чужую медицинскую маску. Володин посоветовал Жириновскому убирать за собой свои маски и внимательнее относиться к вопросам безопасности. Эта ситуация вызвала всеобщий смех депутатов Госдумы.Открывая заседание Госдумы 29 сентября, Володин сообщил, что на данный момент 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, общество

Володин попросил Жириновского "не разбрасываться масками"

13:46 29.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский в защитной маске на пленарном заседании Государственной думы РФ
Владимир Жириновский в защитной маске на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник посоветовал лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому "не разбрасываться масками".
"Берегите себя! Не разбрасывайтесь масками", - сказал Володин.
Это замечание он сделал после того, как после своего выступления лидер ЛДПР по ошибке взял с трибуны чужую медицинскую маску. Володин посоветовал Жириновскому убирать за собой свои маски и внимательнее относиться к вопросам безопасности. Эта ситуация вызвала всеобщий смех депутатов Госдумы.
Открывая заседание Госдумы 29 сентября, Володин сообщил, что на данный момент 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийОбщество
 
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