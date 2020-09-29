https://ria.ru/20200929/makron-1577958511.html

Эксперт объяснил, почему Макрон встретился с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской стремиться показать себя... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:19

2020-09-29T17:19

2020-09-29T17:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

сергей федоров

эммануэль макрон

александр лукашенко

российская академия наук

евросоюз

ангела меркель

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025725_0:140:2223:1390_1400x0_80_0_0_6587326ebde150f7dc424b265b40e966.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> стремиться показать себя лидером Европы на фоне непростой ситуации внутри ЕС, а Францию - страной, оказывающей влияние на новых членов Евросоюза, таких как прибалтийские государства, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук <a href="https://ria.ru/person_SergejjFedorov" target="_blank">Сергей Федоров</a>.В понедельник Макрон прибыл с официальным визитом в Литву. Во вторник утром он провел встречу с Тихановской. На пресс-конференции с президентом <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> в Вильнюсе французский лидер заявил, что Париж не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии.Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что Макрон - амбициозный политик, который хочет сделать Францию политическим лидером <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европы</a>."Франция уступает Германии в экономическом положении, но является членом Совета безопасности ООН и государством, обладающим ядерным оружием, соответственно, имеет и военно-политический потенциал. Поэтому выступать от лица Европы, перехватить инициативу у (канцлера Германии Ангелы) <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Меркель</a> - такой аспект тоже присутствует. Сейчас, когда речь идет о сложной ситуации внутри ЕС, Макрон хочет себя позиционировать в качестве лидера Европы", - отметил собеседник агентства.Визит президента Франции в Литву впервые за долгое время как раз призван продемонстрировать Прибалтике, что Франция хочет быть страной, которая оказывает влияние и на новых членов ЕС, это также одна из задач Макрона, подчеркнул Федоров."Третий момент - Франция как страна в геополитическом и военном отношении, защищающая интересы ЕС на Востоке. Франция позиционирует себя как авангард НАТО, который надежно защищает рубежи этого блока, а Прибалтика, как известно, находится именно на этих рубежах", - резюмировал эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html

https://ria.ru/20200928/makron-1577915069.html

Александр Невский "... Макрон своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской стремиться показать себя лидером Европы на фоне непростой ситуации внутри ЕС.."- Клоуном он себя выставил, а не лидером. Бежать, сломя голову, на встречу в какую то Литву с какой то бомжихой Тихановской? Позор для Франции, позор для Европы. 14

13

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сергей федоров, эммануэль макрон, александр лукашенко, российская академия наук, евросоюз, ангела меркель, франция, белоруссия, в мире