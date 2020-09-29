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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/makron-1577958511.html
Эксперт объяснил, почему Макрон встретился с Тихановской
Президент Франции Эммануэль Макрон своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской стремиться показать себя... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:19
2020-09-29T17:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
сергей федоров
эммануэль макрон
александр лукашенко
российская академия наук
евросоюз
ангела меркель
франция
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> стремиться показать себя лидером Европы на фоне непростой ситуации внутри ЕС, а Францию - страной, оказывающей влияние на новых членов Евросоюза, таких как прибалтийские государства, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук <a href="https://ria.ru/person_SergejjFedorov" target="_blank">Сергей Федоров</a>.В понедельник Макрон прибыл с официальным визитом в Литву. Во вторник утром он провел встречу с Тихановской. На пресс-конференции с президентом <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> в Вильнюсе французский лидер заявил, что Париж не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии.Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что Макрон - амбициозный политик, который хочет сделать Францию политическим лидером <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европы</a>."Франция уступает Германии в экономическом положении, но является членом Совета безопасности ООН и государством, обладающим ядерным оружием, соответственно, имеет и военно-политический потенциал. Поэтому выступать от лица Европы, перехватить инициативу у (канцлера Германии Ангелы) <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Меркель</a> - такой аспект тоже присутствует. Сейчас, когда речь идет о сложной ситуации внутри ЕС, Макрон хочет себя позиционировать в качестве лидера Европы", - отметил собеседник агентства.Визит президента Франции в Литву впервые за долгое время как раз призван продемонстрировать Прибалтике, что Франция хочет быть страной, которая оказывает влияние и на новых членов ЕС, это также одна из задач Макрона, подчеркнул Федоров."Третий момент - Франция как страна в геополитическом и военном отношении, защищающая интересы ЕС на Востоке. Франция позиционирует себя как авангард НАТО, который надежно защищает рубежи этого блока, а Прибалтика, как известно, находится именно на этих рубежах", - резюмировал эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html
https://ria.ru/20200928/makron-1577915069.html
"... Макрон своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской стремиться показать себя лидером Европы на фоне непростой ситуации внутри ЕС.."- Клоуном он себя выставил, а не лидером. Бежать, сломя голову, на встречу в какую то Литву с какой то бомжихой Тихановской? Позор для Франции, позор для Европы.
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франция
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, сергей федоров, эммануэль макрон, александр лукашенко, российская академия наук, евросоюз, ангела меркель, франция, белоруссия, в мире

Эксперт объяснил, почему Макрон встретился с Тихановской

17:19 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим визитом в Литву и встречей с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской стремиться показать себя лидером Европы на фоне непростой ситуации внутри ЕС, а Францию - страной, оказывающей влияние на новых членов Евросоюза, таких как прибалтийские государства, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.
В понедельник Макрон прибыл с официальным визитом в Литву. Во вторник утром он провел встречу с Тихановской. На пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе французский лидер заявил, что Париж не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии.

"Тут есть три момента. Во-первых, Франция считает себя великой гуманитарной державой, которая повсюду защищает права человека и демократические ценности. Франция полагает, что выборы в Белоруссии были недемократичные, сфальсифицированные, а избрание Лукашенко - нелегитимным. Франция является средней державой в военном и экономическом плане, поэтому ей необходимо педалирование вопросов прав человека, а Белоруссия - удобный момент для того, чтобы проявить себя и выразить всю позицию Европы", - считает Федоров.

Второй момент, по словам эксперта, заключается в том, что Макрон - амбициозный политик, который хочет сделать Францию политическим лидером Европы.
"Франция уступает Германии в экономическом положении, но является членом Совета безопасности ООН и государством, обладающим ядерным оружием, соответственно, имеет и военно-политический потенциал. Поэтому выступать от лица Европы, перехватить инициативу у (канцлера Германии Ангелы) Меркель - такой аспект тоже присутствует. Сейчас, когда речь идет о сложной ситуации внутри ЕС, Макрон хочет себя позиционировать в качестве лидера Европы", - отметил собеседник агентства.
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Визит президента Франции в Литву впервые за долгое время как раз призван продемонстрировать Прибалтике, что Франция хочет быть страной, которая оказывает влияние и на новых членов ЕС, это также одна из задач Макрона, подчеркнул Федоров.
"Третий момент - Франция как страна в геополитическом и военном отношении, защищающая интересы ЕС на Востоке. Франция позиционирует себя как авангард НАТО, который надежно защищает рубежи этого блока, а Прибалтика, как известно, находится именно на этих рубежах", - резюмировал эксперт.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСергей ФедоровЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоРоссийская академия наукЕвросоюзАнгела МеркельФранцияБелоруссияВ мире
 
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