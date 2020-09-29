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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200929/lukashenko-1577934381.html
Лукашенко заявил о важности совместных мер по сохранению правды о войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны является реальной угрозой стабильности общества и поэтому важны... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:53
2020-09-29T11:54
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
александр лукашенко
германия
белоруссия
оон
ссср
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны является реальной угрозой стабильности общества и поэтому важны совместные белорусско-российские действия по сохранению исторической памяти."Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет риски национального, социального, конфессионального раскола. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции генассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которая способствует эскалации современных форм нацизма, расовой дискриминации, ксенофобией и связанной с ними нетерпимости", - сказал Лукашенко во время видеообращения, продемонстрированного участникам форума регионов Белоруссии и РФ во вторник.По его словам, эти усилия окажутся напрасными, если "мы не передадим молодежи эстафету памяти: используя современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать новые ценности – культ потребления, индивидуализм, социальная безответственность". "Это чуждо традиции и мировоззрению наших народов, в основе которых – единство, сплоченность, готовность прийти на помощь друг другу", - сказал белорусский президент."Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского союза в победу над фашистской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и ее союзниками", - заявил Лукашенко.Он поблагодарил российских коллег "за проявленную на площадке межпарламентского союза инициативу признать победу во второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества"."В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне, даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой, ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы", - сказал белорусский президент.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
https://ria.ru/20200906/putin-1576840382.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), александр лукашенко, германия, белоруссия, оон, ссср, в мире

Лукашенко заявил о важности совместных мер по сохранению правды о войне

11:53 29.09.2020 (обновлено: 11:54 29.09.2020)
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фальсификация истории Второй мировой войны является реальной угрозой стабильности общества и поэтому важны совместные белорусско-российские действия по сохранению исторической памяти.
"Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет риски национального, социального, конфессионального раскола. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которая способствует эскалации современных форм нацизма, расовой дискриминации, ксенофобией и связанной с ними нетерпимости", - сказал Лукашенко во время видеообращения, продемонстрированного участникам форума регионов Белоруссии и РФ во вторник.
Сотрудник Росгвардии во время акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать правду о ВОВ
По его словам, эти усилия окажутся напрасными, если "мы не передадим молодежи эстафету памяти: используя современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать новые ценности – культ потребления, индивидуализм, социальная безответственность". "Это чуждо традиции и мировоззрению наших народов, в основе которых – единство, сплоченность, готовность прийти на помощь друг другу", - сказал белорусский президент.
"Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского союза в победу над фашистской Германией и ее союзниками", - заявил Лукашенко.
Он поблагодарил российских коллег "за проявленную на площадке межпарламентского союза инициативу признать победу во второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества".
"В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне, даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой, ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы", - сказал белорусский президент.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр ЛукашенкоГерманияБелоруссияООНСССРВ мире
 
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