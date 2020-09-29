https://ria.ru/20200929/lgoty-1577920916.html

В России предложили налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T06:11

2020-09-29T06:11

2020-09-29T06:18

россия

виктор зубарев

татьяна голикова

госдума рф

единая россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zubarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зубарев</a> ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела.Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>. Копия документа есть у РИА Новости."В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь, а также поставленной президентом РФ национальной задачей повышения предпринимательской активности прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", - говорится в письме.В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам."Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров", - полагает депутат.

https://ria.ru/20200918/uvedomleniya-1577437786.html

https://ria.ru/20200923/aviabilety-1577633660.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор зубарев, татьяна голикова, госдума рф, единая россия, москва, общество