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https://ria.ru/20200929/lgoty-1577920916.html
В России предложили налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:11
2020-09-29T06:18
россия
виктор зубарев
татьяна голикова
госдума рф
единая россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zubarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зубарев</a> ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела.Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>. Копия документа есть у РИА Новости."В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь, а также поставленной президентом РФ национальной задачей повышения предпринимательской активности прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", - говорится в письме.В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам."Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров", - полагает депутат.
https://ria.ru/20200918/uvedomleniya-1577437786.html
https://ria.ru/20200923/aviabilety-1577633660.html
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россия, виктор зубарев, татьяна голикова, госдума рф, единая россия, москва, общество

В России предложили налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров

06:11 29.09.2020 (обновлено: 06:18 29.09.2020)
6713
© РИА Новости / Александр ПаниотовДепутат Виктор Зубарев
Депутат Виктор Зубарев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела.
Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия документа есть у РИА Новости.
"В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь, а также поставленной президентом РФ национальной задачей повышения предпринимательской активности прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", - говорится в письме.
В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.
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Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.
Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам.
"Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров", - полагает депутат.
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РоссияВиктор ЗубаревТатьяна ГоликоваГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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