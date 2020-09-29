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https://ria.ru/20200929/levchenko-1577925203.html
Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:42
2020-09-29T09:42
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
игорь кобзев
сергей левченко
кпрф
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
ангарск
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Следствие попросило Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовать депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a>, сына бывшего губернатора области, по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова."В Басманный суд поступили материалы в отношении Левченко Андрея, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании Левченко заключения под стражу на срок до 20 ноября",- сказала собеседница агентства.Депутату грозит до десяти лет лишения свободы.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a>. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".Его отец <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Левченко</a> - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, до этого бывший замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html
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задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ангарск, иркутская область, происшествия

Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко

09:42 29.09.2020
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© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко в здании Следственного комитета РФ. Стоп-кадр видео
Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко в здании Следственного комитета РФ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"В Басманный суд поступили материалы в отношении Левченко Андрея, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании Левченко заключения под стражу на срок до 20 ноября",- сказала собеседница агентства.
Депутату грозит до десяти лет лишения свободы.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.
Следственные действия по делу депутата Левченко. Кадры СК - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:07
СК опубликовал видео обысков в доме экс-главы Иркутской области Левченко
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Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоИгорь КобзевСергей ЛевченкоКПРФГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваАнгарскИркутская областьПроисшествия
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