https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577940505.html
В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:15
2020-09-29T13:15
2020-09-29T13:44
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_d31ba40be496fab824cdbcd455e0b04a.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Татьяна Руженцова.По словам Руженцовой, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан."Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", — объяснила эксперт. При этом принципиально новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила. Она напомнила, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек, из них 20,5 тысячи скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили 8232 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 160 пациентов умерли. На первом месте по приросту заболевших остается Москва.На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.Сегодня Собянин объявил о продлении школьных каникул: с 5 по 18 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577903079.html
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html
white rabbit
Я вот скажу сил уже нет молчать. Роспотребнадзор САМАЯ коррумпированная организация за все 35 лет, что я встречал! Предлагаю ее распустить в первую очередь.
112
Ben Ali
Лукашенко назвал это психозом и ему 1,5 млрд, за это дали. Интересно кто из 2 диктаторов лучше в хоккей играет
64
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c27a92d9d9f29b9899670e911aded5c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Татьяна Руженцова.
"Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения", — отметила собеседница агентства.
По словам Руженцовой, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.
"Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", — объяснила эксперт.
При этом принципиально новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила. Она напомнила, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.
С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек, из них 20,5 тысячи скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили 8232 новых случая COVID-19
, 160 пациентов умерли. На первом месте по приросту заболевших остается Москва.
На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
Сегодня Собянин объявил о продлении школьных каникул: с 5 по 18 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф