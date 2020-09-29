https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577940505.html

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:15

2020-09-29T13:15

2020-09-29T13:44

распространение нового коронавируса

татьяна руженцова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Татьяна Руженцова.По словам Руженцовой, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан."Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность", — объяснила эксперт. При этом принципиально новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила. Она напомнила, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.С начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек, из них 20,5 тысячи скончались, более 952 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили 8232 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 160 пациентов умерли. На первом месте по приросту заболевших остается Москва.На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.Сегодня Собянин объявил о продлении школьных каникул: с 5 по 18 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577903079.html

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

white rabbit Я вот скажу сил уже нет молчать. Роспотребнадзор САМАЯ коррумпированная организация за все 35 лет, что я встречал! Предлагаю ее распустить в первую очередь. 112

Ben Ali Лукашенко назвал это психозом и ему 1,5 млрд, за это дали. Интересно кто из 2 диктаторов лучше в хоккей играет 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество