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https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919860.html
Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
Карантин не является панацеей от коронавируса, масочный режим более эффективен, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T02:40
2020-09-29T03:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Карантин не является панацеей от коронавируса, масочный режим более эффективен, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.“В 50 регионах наблюдается рост летальных исходов COVID-19. В совокупности рост в этих регионов составил 48% от показателя начала сентября (с 1411 до 2094 летальных исходов). Однако в 35 регионах наблюдается спад в 37% (с 1074 до 678 летальных исходов). То есть нет однозначной картины для России. Интересен <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, где в августе не было смертей и сразу же 25 летальных исходов в сентябре, в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> практически такая же ситуация. ТОП-10 регионов с самой плохой динамикой выглядят так: <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, Кемеровская область, Воронежская область, Ульяновская область, Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Камчатский край, Алтайский край”, - сказал РИА Новости Тавадян.Как пояснил эксперт, показатель летальности взят для оценки, так как более объективно отражает ситуацию. Количество выявленных случаев в большей степени зависит от значительного роста числа тестирования.“Минус показателя летальности в том, что она запаздывает на одну-две недели от выявленных случаев, так 1-25 сентября было 2,8 тысячи летальных исходов по всей России, а с 1 по 25 августа 2,48 тысячи, то есть прирост смертности составил - 287, что дает нам 12% рост”, - уточнил Тавадян.Он отметил, что введение карантина не приведет к кардинальному изменению ситуации. Двухнедельный карантин работает, если его соблюдают минимум 80% населения. В России добиться такого сейчас весьма трудно. Это приведет и к экономическим потерям. Масочный режим более эффективен, добавил эксперт.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19

02:40 29.09.2020 (обновлено: 03:56 29.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Карантин не является панацеей от коронавируса, масочный режим более эффективен, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
“В 50 регионах наблюдается рост летальных исходов COVID-19. В совокупности рост в этих регионов составил 48% от показателя начала сентября (с 1411 до 2094 летальных исходов). Однако в 35 регионах наблюдается спад в 37% (с 1074 до 678 летальных исходов). То есть нет однозначной картины для России. Интересен Камчатский край, где в августе не было смертей и сразу же 25 летальных исходов в сентябре, в Кемеровской области практически такая же ситуация. ТОП-10 регионов с самой плохой динамикой выглядят так: Санкт-Петербург, Московская область, Кемеровская область, Воронежская область, Ульяновская область, Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Камчатский край, Алтайский край”, - сказал РИА Новости Тавадян.
Как пояснил эксперт, показатель летальности взят для оценки, так как более объективно отражает ситуацию. Количество выявленных случаев в большей степени зависит от значительного роста числа тестирования.
“Минус показателя летальности в том, что она запаздывает на одну-две недели от выявленных случаев, так 1-25 сентября было 2,8 тысячи летальных исходов по всей России, а с 1 по 25 августа 2,48 тысячи, то есть прирост смертности составил - 287, что дает нам 12% рост”, - уточнил Тавадян.
Он отметил, что введение карантина не приведет к кардинальному изменению ситуации. Двухнедельный карантин работает, если его соблюдают минимум 80% населения. В России добиться такого сейчас весьма трудно. Это приведет и к экономическим потерям. Масочный режим более эффективен, добавил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
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