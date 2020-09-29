https://ria.ru/20200929/koreya-1577920617.html

Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили убийство чиновника в КНДР

Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР Стивен Биган и Ли До Хун обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе недавний инцидент с убийством... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T05:07

2020-09-29T05:07

2020-09-29T06:23

стивен биган

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

токио

в мире

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<strong>ТОКИО, 29 сен – РИА Новости.</strong> Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> и Ли До Хун обсудили ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a>, в том числе недавний инцидент с убийством южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, и выразили намерение продолжить взаимодействие стран для денуклеаризации региона и возобновления диалога с <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяном</a>.Спецпредставитель <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Южной Кореи</a> также подчеркнул важность совместной работы с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>в данном направлении и выразил уверенность в том, что он и Стивен Биган "будут продолжать проводить консультации различными способами".Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.На минувших выходных <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой, а сожгли северокорейские военные лишь тот предмет, на котором он приплыл, утверждают в КНДР.<a href="https://ria.ru/organization_football_north_korea_441387820" target="_blank">КНДР</a> ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.

https://ria.ru/20200929/koreya-1577918642.html

https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), сша, токио, в мире