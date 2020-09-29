Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили убийство чиновника в КНДР
05:07 29.09.2020 (обновлено: 06:23 29.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisПервый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР Стивен Биган и Ли До Хун обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе недавний инцидент с убийством южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, и выразили намерение продолжить взаимодействие стран для денуклеаризации региона и возобновления диалога с Пхеньяном.
"Спецпредставитель Биган и я обсудили, как мы вместе будем действовать в данной ситуации и как мы будем возобновлять наш диалог (с Северной Кореей – ред.). Кроме этого, в ходе нашей беседы мы обсудили различные пути решения совместных задач по денуклеаризации полуострова и установлению мира в регионе", - цитирует агентство Ренхап слова Ли До Хуна.
Спецпредставитель Южной Кореи также подчеркнул важность совместной работы с США в данном направлении и выразил уверенность в том, что он и Стивен Биган "будут продолжать проводить консультации различными способами".
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.
На минувших выходных Сеул запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.
Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой, а сожгли северокорейские военные лишь тот предмет, на котором он приплыл, утверждают в КНДР.
КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.