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Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:18
2020-09-29T06:22
россия
мун чжэ ин
сергей лавров
владимир путин
москва
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что важным событием стал государственный визит в Россию южнокорейского президента <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ина</a> 21-23 июня 2018 года."К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации", - отметил министр.
https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html
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россия
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южная корея
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россия, мун чжэ ин, сергей лавров, владимир путин, москва, южная корея, сеул, кндр (северная корея), политика

Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею

00:18 29.09.2020 (обновлено: 06:22 29.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Между двумя государствами налажен регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне", - сказал Лавров в интервью южнокорейскому информагентству Рёнхап, говоря об отношениях Республики Кореи и России.

Он напомнил, что важным событием стал государственный визит в Россию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 21-23 июня 2018 года.
"К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации", - отметил министр.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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РоссияМун Чжэ ИнСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваЮжная КореяСеулКНДР (Северная Корея)Политика
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