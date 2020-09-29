https://ria.ru/20200929/koreya-1577918678.html

Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею

Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:18

2020-09-29T00:18

2020-09-29T06:22

россия

мун чжэ ин

сергей лавров

владимир путин

москва

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что важным событием стал государственный визит в Россию южнокорейского президента <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ина</a> 21-23 июня 2018 года."К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации", - отметил министр.

https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html

3

россия

москва

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мун чжэ ин, сергей лавров, владимир путин, москва, южная корея, сеул, кндр (северная корея), политика