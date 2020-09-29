https://ria.ru/20200929/konkina-1577919817.html

СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина

Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина не подтвердило, что София погибла из-за несчастного случая, пишет "МК" со ссылкой на источник в окружении артиста. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T02:50

2020-09-29T02:50

2020-09-29T02:50

россия

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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Результаты вскрытия тела дочери Конкина придали загадочность ее смерти

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Вскрытие тела дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> не подтвердило, что София погибла из-за несчастного случая, пишет "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">МК</a>" со ссылкой на источник в окружении артиста.По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 32-летнюю женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Пятый канал <a href="https://ria.ru/20200925/konkina-1577792960.html" target="_blank">сообщал</a>, что на теле погибшей не обнаружили травм.Утверждается, что родственники Конкиной получили медицинское свидетельство о смерти. Исходя из него, врачам не удалось установить точную причину ухода девушки из жизни.Как пишет газета, эксперты взяли дополнительные образцы биоматериала и направили их для проведения дополнительных исследований. Источник добавил, что не подтвердилась информация о найденных в вещах Софии пробке от винной бутылки и штопоре.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах <a href="https://ria.ru/20200928/konkin-1577893240.html" target="_blank">пояснил</a>, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html

https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия