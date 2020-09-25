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https://ria.ru/20200925/konkina-1577792960.html
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина показало, что София погибла в результате утопления, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:51
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Вскрытие тела дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> показало, что София погибла в результате утопления, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятый канал</a> со ссылкой на источники.Ранее стало известно о гибели 32-летней Софии Конкиной. Перед смертью она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию госпитализировали в Боткинскую больницу, но спасти ее не удалось. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html
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Новости
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владимир конкин

СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина

19:51 25.09.2020 (обновлено: 20:19 25.09.2020)
34042
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина показало, что София погибла в результате утопления, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники.

"Никакие травмы на теле погибшей, в том числе и на позвоночнике, обнаружены не были", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о гибели 32-летней Софии Конкиной. Перед смертью она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию госпитализировали в Боткинскую больницу, но спасти ее не удалось. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:36
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
527270736
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