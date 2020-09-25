https://ria.ru/20200925/konkina-1577792960.html
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина показало, что София погибла в результате утопления, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:51
2020-09-25T19:51
2020-09-25T20:19
владимир конкин
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. Вскрытие тела дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> показало, что София погибла в результате утопления, сообщил <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятый канал</a> со ссылкой на источники.Ранее стало известно о гибели 32-летней Софии Конкиной. Перед смертью она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию госпитализировали в Боткинскую больницу, но спасти ее не удалось. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир конкин