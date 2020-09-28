https://ria.ru/20200928/konkin-1577893240.html

СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:20

2020-09-28T15:20

2020-09-28T16:54

россия

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о дочери артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии.По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.Иванова добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, они также изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20200925/konkina-1577792960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир конкин, москва, происшествия