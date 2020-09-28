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СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:20
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россия
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о дочери артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии.По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.Иванова добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, они также изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
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россия, владимир конкин, москва, происшествия

СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

15:20 28.09.2020 (обновлено: 16:54 28.09.2020)
110524
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о дочери артиста Владимира Конкина Софии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала она.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в центре Москвы в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
Иванова добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, они также изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:51
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
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РоссияВладимир КонкинМоскваПроисшествия
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