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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/konflikt-1577967528.html
Пашинян заявил о невозможности военного решения конфликта в Карабахе
Азербайджанские силы не смогли достичь военного успеха в Нагорном Карабахе, заявил во вторник премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:36
2020-09-29T19:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Азербайджанские силы не смогли достичь военного успеха в Нагорном Карабахе, заявил во вторник премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a>."<a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> должен принять эту форму, что нет военного решения нагорно-карабахской проблемы. Это война не началась с нуля, в течение долгого времени. Азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян... Надеемся, что эти события и та ситуация, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения нагорно-карабахского конфликта", - добавил Пашинян.Он подчеркнул, что любое решение должно быть приемлемо не только для Азербайджана, но и <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>.
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967051.html
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нагорный карабах
азербайджан
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о невозможности военного решения конфликта в Карабахе

19:36 29.09.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Азербайджанские силы не смогли достичь военного успеха в Нагорном Карабахе, заявил во вторник премьер Армении Никол Пашинян.

"Силы Азербайджана... не смогли достичь никакого успеха в военном смысле, на фронте. Они не смогли решить свою задачу. И я надеюсь, что это убедит Азербайджан, что нет военного решения конфликта", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Азербайджан должен принять эту форму, что нет военного решения нагорно-карабахской проблемы. Это война не началась с нуля, в течение долгого времени. Азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян... Надеемся, что эти события и та ситуация, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения нагорно-карабахского конфликта", - добавил Пашинян.
Он подчеркнул, что любое решение должно быть приемлемо не только для Азербайджана, но и Армении и Нагорного Карабаха.
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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