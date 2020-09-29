https://ria.ru/20200929/konflikt-1577967528.html

Пашинян заявил о невозможности военного решения конфликта в Карабахе

Азербайджанские силы не смогли достичь военного успеха в Нагорном Карабахе, заявил во вторник премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:36

2020-09-29T19:36

2020-09-29T19:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Азербайджанские силы не смогли достичь военного успеха в Нагорном Карабахе, заявил во вторник премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a>."<a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> должен принять эту форму, что нет военного решения нагорно-карабахской проблемы. Это война не началась с нуля, в течение долгого времени. Азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян... Надеемся, что эти события и та ситуация, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения нагорно-карабахского конфликта", - добавил Пашинян.Он подчеркнул, что любое решение должно быть приемлемо не только для Азербайджана, но и <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>.

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967051.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире