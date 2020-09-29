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https://ria.ru/20200929/kholms-1577960524.html
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
Премьера сериала Нурбека Эгена "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Константином Богомоловым состоится на 42-м Московском международном кинофестивале... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:42
2020-09-29T17:42
культура
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новости культуры
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шерлок холмс
константин богомолов
максим матвеев
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьера сериала Нурбека Эгена "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Константином Богомоловым состоится на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), первую серию покажут 6 октября в киноцентре "Октябрь", сообщает пресс-служба проекта."6 октября в киноцентре "Октябрь" на 42-м Московском международном кинофестивале состоится премьера оригинального киносериала "Шерлок в России", - говорится в сообщении пресс-службы.Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу маньяка Джека-Потрошителя, который после неудачной схватки с сыщиком сбегает в Российскую империю. Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где его помощниками становятся доктор Карцев (Владимир Мишуков) и петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают в романтические. Главного злодея – обер-полицмейстера Знаменского – сыграл режиссер Константин Богомолов.ММКФ пройдет в столице с 1 по 8 октября, фестиваль был перенесен с апреля из-за пандемии короновируса.
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кино и сериалы, новости культуры, фильмы, шерлок холмс, константин богомолов, максим матвеев, санкт-петербург

Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ

17:42 29.09.2020
 
© Пресс-служба ММКФКадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Пресс-служба ММКФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьера сериала Нурбека Эгена "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Константином Богомоловым состоится на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), первую серию покажут 6 октября в киноцентре "Октябрь", сообщает пресс-служба проекта.
"6 октября в киноцентре "Октябрь" на 42-м Московском международном кинофестивале состоится премьера оригинального киносериала "Шерлок в России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу маньяка Джека-Потрошителя, который после неудачной схватки с сыщиком сбегает в Российскую империю. Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где его помощниками становятся доктор Карцев (Владимир Мишуков) и петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают в романтические. Главного злодея – обер-полицмейстера Знаменского – сыграл режиссер Константин Богомолов.
ММКФ пройдет в столице с 1 по 8 октября, фестиваль был перенесен с апреля из-за пандемии короновируса.
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыфильмыШерлок ХолмсКонстантин БогомоловМаксим МатвеевСанкт-Петербург
 
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