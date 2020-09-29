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https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959052.html
Матери погибшего в Петербурге рэпера Картрайта разрешили въехать в Россию
Матери и сестре украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Петербурге, разрешили... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:24
2020-09-29T17:24
марина кохал
энди картрайт
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
украина
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Матери и сестре украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Петербурге, разрешили въехать в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> для дачи показаний, сообщил адвокат семьи Антон Кобит."Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства РФ последовала, им разрешили въезд в РФ", - сказал Кобит журналистам.Ранее сообщилось, что сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" отказали родственникам Юшко во въезде на территорию России, несмотря на предъявление официального письменного уведомления СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Центральному району <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> о необходимости допроса.Обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a>, сегодня суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц.Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20200929/sledstvie-1577954090.html
https://ria.ru/20200806/1575433221.html
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марина кохал, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, происшествия

Матери погибшего в Петербурге рэпера Картрайта разрешили въехать в Россию

17:24 29.09.2020
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Матери и сестре украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Петербурге, разрешили въехать в Россию из Украины для дачи показаний, сообщил адвокат семьи Антон Кобит.
"Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства РФ последовала, им разрешили въезд в РФ", - сказал Кобит журналистам.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 16:28
Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера
Ранее сообщилось, что сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" отказали родственникам Юшко во въезде на территорию России, несмотря на предъявление официального письменного уведомления СУ СК по Центральному району Санкт-Петербурга о необходимости допроса.
Обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга Марина Кохал, сегодня суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 10:36
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
 
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Марина КохалЭнди КартрайтРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
 
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