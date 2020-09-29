https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959052.html

Матери погибшего в Петербурге рэпера Картрайта разрешили въехать в Россию

Матери и сестре украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Петербурге, разрешили... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:24

2020-09-29T17:24

2020-09-29T17:24

марина кохал

энди картрайт

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

украина

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Матери и сестре украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), расчлененное тело которого в июле было обнаружено в его квартире в Петербурге, разрешили въехать в Россию из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> для дачи показаний, сообщил адвокат семьи Антон Кобит."Реакция на наше обращение в аппарат администрации правительства РФ последовала, им разрешили въезд в РФ", - сказал Кобит журналистам.Ранее сообщилось, что сотрудники пограничной службы РФ в пункте пропуска "Новые Юрковичи" отказали родственникам Юшко во въезде на территорию России, несмотря на предъявление официального письменного уведомления СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Центральному району <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> о необходимости допроса.Обвиняемой по делу об убийстве музыканта проходит его супруга <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марина Кохал</a>, сегодня суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц.Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20200929/sledstvie-1577954090.html

https://ria.ru/20200806/1575433221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, украина, происшествия