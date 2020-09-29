https://ria.ru/20200929/karabakh-1577972656.html

В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе

Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили с начала эскалации конфликта 137 единиц бронетехники азербайджанской армии, заявил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T22:39

2020-09-29T22:39

2020-09-30T01:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

раффи ованнисян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили с начала эскалации конфликта 137 единиц бронетехники азербайджанской армии, заявил представитель министерства обороны Армении <u><a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/">Арцрун Ованнисян</a>.</u>"Сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет", - добавил он на брифинге.Обострение ситуации в Нагорном КарабахеМинобороны Азербайджана 27 сентября обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в результате чего есть погибшие среди гражданских и военных. По утверждению минобороны Армении, непризнанная республика "подверглась воздушным и ракетным атакам", а азербайджанская армия "начала наступление" на карабахском направлении. В Степанакерте сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица непризнанной республики, власти объявили военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577967880.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577966023.html

Егор Панкратов Практически уничтожили всю азербайджанскую армию. 15

Деда Паша Сказочники..! 13

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, раффи ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире