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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577972656.html
В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили с начала эскалации конфликта 137 единиц бронетехники азербайджанской армии, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T22:39
2020-09-30T01:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
раффи ованнисян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили с начала эскалации конфликта 137 единиц бронетехники азербайджанской армии, заявил представитель министерства обороны Армении <u><a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/">Арцрун Ованнисян</a>.</u>"Сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет", - добавил он на брифинге.Обострение ситуации в Нагорном КарабахеМинобороны Азербайджана 27 сентября обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в результате чего есть погибшие среди гражданских и военных. По утверждению минобороны Армении, непризнанная республика "подверглась воздушным и ракетным атакам", а азербайджанская армия "начала наступление" на карабахском направлении. В Степанакерте сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица непризнанной республики, власти объявили военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577967880.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577966023.html
Практически уничтожили всю азербайджанскую армию.
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Сказочники..!
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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арцрун ованнисян, раффи ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе

22:39 29.09.2020 (обновлено: 01:41 30.09.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики уничтожили с начала эскалации конфликта 137 единиц бронетехники азербайджанской армии, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет", - добавил он на брифинге.
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в результате чего есть погибшие среди гражданских и военных. По утверждению минобороны Армении, непризнанная республика "подверглась воздушным и ракетным атакам", а азербайджанская армия "начала наступление" на карабахском направлении.
В Степанакерте сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица непризнанной республики, власти объявили военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянРаффи ОваннисянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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