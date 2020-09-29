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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577968296.html
Захарова заявила об активной роли Москвы в урегулировании в Карабахе
Механизмы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе есть, роль Москвы в этом весьма активна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:50
2020-09-29T19:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Механизмы для урегулирования ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> есть, роль Москвы в этом весьма активна, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964653.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

Захарова заявила об активной роли Москвы в урегулировании в Карабахе

19:50 29.09.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе есть, роль Москвы в этом весьма активна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо находить общие развязки и общие решения проблемы, механизмы есть. Наша же роль как посредника в рамках минского формата ОБСЕ, так и в качестве соседа, и в общем-то такого государства с общей историей, как с Арменией, так и Азербайджаном, в этом весьма активна", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 18:40Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия продолжит посреднические усилия по Карабаху в Минской группе ОБСЕ
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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