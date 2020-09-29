Захарова заявила об активной роли Москвы в урегулировании в Карабахе
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе есть, роль Москвы в этом весьма активна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Необходимо находить общие развязки и общие решения проблемы, механизмы есть. Наша же роль как посредника в рамках минского формата ОБСЕ, так и в качестве соседа, и в общем-то такого государства с общей историей, как с Арменией, так и Азербайджаном, в этом весьма активна", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.