https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html

Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:45

2020-09-29T19:45

2020-09-29T19:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с премьер-министром Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Николом Пашиняном</a>, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями", - говорится в сообщении.Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200929/konflikt-1577967528.html

no no Пока Путин выражает "глубочайшие озабоченности", его союзника в два смычка пилят турки с азербайджанцами. Думаю партнерам по ОДКБ должно быть очень интересно дальнейшее развитие ситуации. 14

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россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире