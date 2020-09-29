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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html
Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:45
2020-09-29T19:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с премьер-министром Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Николом Пашиняном</a>, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями", - говорится в сообщении.Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200929/konflikt-1577967528.html
Пока Путин выражает "глубочайшие озабоченности", его союзника в два смычка пилят турки с азербайджанцами. Думаю партнерам по ОДКБ должно быть очень интересно дальнейшее развитие ситуации.
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россия
нагорный карабах
армения
РИА Новости
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире

Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

19:45 29.09.2020 (обновлено: 19:54 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе.
"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями", - говорится в сообщении.
Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.
"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 19:36Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАрменияВ мире
 
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