https://ria.ru/20200929/karabakh-1577967987.html
Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:45
2020-09-29T19:45
2020-09-29T19:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_edc2fdb3d3c1500ca58334b3b77c38e6.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с премьер-министром Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Николом Пашиняном</a>, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a>."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями", - говорится в сообщении.Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса."Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200929/konflikt-1577967528.html
no no
Пока Путин выражает "глубочайшие озабоченности", его союзника в два смычка пилят турки с азербайджанцами. Думаю партнерам по ОДКБ должно быть очень интересно дальнейшее развитие ситуации.
14
5
россия
нагорный карабах
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_97fd1802cf514e7165b3fa34b11171ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе
.
"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.
Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями", - говорится в сообщении.
Также президент России и премьер-министр Армении обсудили, что противоборствующие стороны в Карабахе должны принять меры в целях деэскалации кризиса.
"Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - отмечается в сообщении.